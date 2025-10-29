이창용, '연 200억달러 이하' 한미 협상타결 소식에 "다행"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이창용 한국은행 총재는 한국과 미국이 관세협상을 통해 대미 현금투자의 연간 상한액을 200억 달러로 합의한 데 대해 "다행"이라고 평가했다.

이창용 한국은행 총재 연합뉴스

이 총재는 29일 국회에서 열린 기획재정위원회 종합 국정감사 도중 협상 타결 소식이 나오자 입장을 묻는 정태호 더불어민주당 의원의 질의에 이같이 답했다.

그는 '연 200억달러 분할로 합의가 됐다'는 정 의원의 말에도 "다행인 것 같다"고 답했다. '자동차 관세 15% 인하 정도면 성공적인 협상인가'라는 질문에는 "굉장히 잘 된, 다행이라고 생각한다"고 말했다.

이 총재는 그동안 외환시장에 충격을 주지 않을 대미 투자 규모는 연 150억~200억달러라는 입장을 밝혀왔다. 이날 타결 전 국감 자리에서도 "150억~200억달러 규모는 해외에서 기채(채권발행)하지 않는 규모"라며 "연간 투자 규모가 이 정도에 그쳐야 외환시장에 주는 영향이 중립적"이라고 말했다.





한편 대통령실은 이날 대미 투자펀드 3500억달러 중 2000억달러를 현금 투자하고, 1500억달러는 미국 조선업 재건을 위한 '마스가 프로젝트'에 투자하기로 합의했다고 밝혔다. 연간 현금 투자액 상한은 200억달러로 설정했다. 이에 따라 한국에 대한 상호관세와 자동차 등에 대한 품목 관세를 기존 25%에서 15%로 낮추기로 합의했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

