흉기 들고 식당 침입, 금품 빼앗아 달아난 40대 구속 송치

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

사전 범행 계획한 정황 드러나

대전에서 흉기를 들고 식당에 들어가 주인을 위협한 뒤 금품을 챙겨 달아난 40대가 체포됐다.

연합뉴스에 따르면 대전서부경찰서는 40대 A씨를 특수강도 혐의로 구속 송치했다고 29일 밝혔다.

대전서부경찰서. 연합뉴스

AD

A씨는 지난 4일 오전 0시30분께 대전 서구의 한 음식점에 들어가 미리 준비한 흉기를 들이밀어 주인을 위협하고, 주인이 착용하고 있던 귀금속 및 계산대의 현금 등 800여만원 상당을 빼앗아 달아난 혐의를 받는다.

A씨는 범행 전 여성 혼자 일하고 있는 음식점에 들어가 영업 종료 시각을 물어보는 등 대상을 물색했고, 범행 후에는 미리 준비해 둔 옷을 갈아입고 택시 등을 타고 도주하는 등 사전에 범행을 계획한 정황도 드러났다.





AD

경찰은 폐쇄회로(CC)TV 등을 통해 A씨를 추적했고, 범행 하루 만인 지난 5일 충남 한 주점에서 A씨를 체포했다. 경찰 조사 결과 A씨는 다수의 동종 전과를 보유한 것으로 전해졌다. A씨는 경찰에 "누범기간 중 생활비가 필요해 범행을 계획했다"고 진술한 것으로 전해졌다.





임주형 기자 skepped@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>