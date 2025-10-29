'할머니는 믿지마세요' 고성군 상륙…31일 무료 공연

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원 고성군(군수 함명준)은 인간의 관계와 고립, 돌봄의 문제를 따뜻하면서도 깊이 있게 다룬 화제의 연극 '할머니는 믿지마세요'를 오는 31일 오후 7시 30분과 11월 1일 오후 4시, 고성군 문화복지센터에서 선보인다.

AD

해당 작품은 2017 강원연극제 대상 및 연출상 수상, 2020 춘천연극제 지역 명품 연극으로 선정되는 등 작품성과 대중성을 모두 인정받은 연극으로, 각종 연극제에서 높은 평가를 받은 화제작이다.

연극은 저장강박증이 있는 할머니와 그를 동정하거나 오해하는 이웃들의 갈등과 관계를 섬세하게 그려내며, 현대 사회의 외로움과 공동체의 의미를 따뜻하고 재미있게 풀어낸다. 또한 우리가 충분히 공감할 수 있는 감정과 인간관계를 현실적으로 담아내는 등 깊은 감정선과 반전을 통해 웃음과 감동, 그리고 생각할 거리를 동시에 선사한다는 평을 받고 있다.

이번 작품은 지난 10월 고성군민에게 큰 호응을 얻었던 극단 이륙의 연극 '청소를 합니다'에 이어 선보이는 두 번째 작품으로, 한층 깊어진 이야기와 완성도 높은 연출을 예고하고 있다. 극단 이륙은 첫 작품을 통해 탄탄한 작품성과 진정성 있는 무대로 관객들의 신뢰를 얻은 바 있으며, 이번 공연 역시 '또 한 번의 감동을 선사할 작품'이라는 기대 속에 많은 관심이 집중되고 있다.

고성군 관계자는 "다수의 연극제에서 인정받은 수준 높은 연극을 군민에게 선보일 수 있어 뜻깊다"며 "앞으로도 우수한 공연 콘텐츠를 지속적으로 유치해 지역 문화예술을 즐길 기회를 확대하겠다"고 밝혔다.

이번 공연은 무료로 진행되며, 사전 예약은 온라인 예매 사이트 '플레이티켓' 누리집을 통해 가능하다. 예매가 어려운 관객을 위해 현장 발권도 진행되며, 좌석은 선착순으로 배정된다.





AD

공연 종료 후에는 출연 배우들과 함께하는 사진 촬영 행사도 마련되어 관객들에게 특별한 추억을 선사할 예정이다.





강원 고성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>