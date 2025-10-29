원강수 시장 "원주 50만 자족도시, 구체적·현실적 미래 만들 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

원주시, 50만 자족도시 기반구축 연구용역 중간보고회 개최

원주2040 장기발전종합계획의 실행 로드맵 구체화 등 논의

강원도 원주시는 29일 시청 7층 투자상담실에서 '원주 50만 자족도시 기반구축 기본구상 연구용역' 중간보고회를 개최했다.

원강수 원주시장이 29일 시청 7층 투자상담실에서 '원주 50만 자족도시 기반구축 기본구상 연구용역' 중간보고회를 개최하고 있다. 원주시 제공

이번 보고회는 인구 50만 자족도시 기반을 구축하기 위한 원주시의 장기 발전 전략을 점검하기 위해 마련됐다.

이 자리에서 도시의 성장 잠재력과 정주 여건을 종합 분석해 사람이 모이고 머무는 자족도시 원주의 실현 방향을 제시하고, 산업·일자리·주거·교통·문화·복지 등 도시 전반의 성장 발전 전략 연구의 진행 상황을 공유했다.

주요 논의 내용은 ▲원주2040 장기발전종합계획의 실행 로드맵 구체화 ▲원주시의 인구 구조 및 추계 분석 ▲주요 도시 연구 사례 분석 ▲미래 성장축별 발전 전략 ▲부문별 실천과제 등이다.

원주시는 이번 보고회에서 제시된 의견을 반영해 용역을 보완·발전시켜 50만 자족도시 원주 실현을 위한 구체적인 가이드라인을 확정할 방침이다.





원강수 원주시장은 "이번 연구용역은 단순한 도시 확장 계획이 아닌, 시민 삶의 질을 높이고 미래세대가 안심하고 살아갈 수 있는 자족도시 기반을 구축하는 과정"이라며 "제시된 다양한 의견과 정책 방향이 원주시의 미래를 더 구체적이고 현실성 있게 만들어 줄 것으로 기대한다"고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

