“K팝은 비빔밥… 다양성 섞여 새로운 가치 만든다”

APEC CEO 서밋 첫 K팝 연사로 나선 RM

그룹 BTS의 RM이 29일 경북 경주예술의전당에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 최고경영자(CEO) 서밋(Summit)에 참석해 'APEC 지역 내 문화산업과 K-컬쳐 소프트파워'를 주제로 연설하고 있다. 2025.10.29 강진형 기자

방탄소년단(BTS) 리더 RM이 "K팝의 힘은 다양한 문화를 거부하지 않고 섞어 새로운 가치를 만들어낸 데 있다"고 말했다. 29일 경주 예술의전당에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋에서다. K팝 아티스트가 이 행사에서 기조연설을 하기는 이번이 처음이다.

RM은 "K팝은 힙합, R&B, EDM 등 서구 음악을 흡수하면서도 한국 고유의 미학과 정서를 결합했다"며 "서로 다른 요소가 조화를 이루는 모습이 비빔밥을 닮았다"고 설명했다. 그러면서 "K팝은 음악·퍼포먼스·비주얼·스토리텔링·소셜미디어를 모두 묶어내는 '360도 패키지 콘텐츠'"라고 강조했다.

그는 세계 시장 진출 초기의 현실도 털어놓았다. "10여 년 전만 해도 우리의 음악은 자연스럽게 '비영어권'으로 분류됐다. 방송국 문턱은 높았고, 기회를 얻기 위해 거리에서 춤추고 전단을 돌렸다"며 "한국이 어디 있는지부터 설명해야 했던 냉정한 시절이었다"고 밝혔다.

RM은 이 장벽을 무너뜨린 힘으로 팬덤 '아미'를 지목했다. "아미는 언어와 국경을 넘어 스스로 소통했고, 기부와 사회 캠페인까지 벌였다. '아시아의 소수문화 지지자'로 불렸지만, 지금은 세계 문화 생태계를 실제로 움직이는 공동체가 됐다"고 평가했다.

그룹 BTS의 RM(김남준)이 29일 경북 경주예술의전당에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 최고경영자(CEO) 서밋(Summit)에 참석해 'APEC 지역 내 문화산업과 K-컬쳐 소프트파워'를 주제로 연설하고 있다. 2025.10.29 강진형 기자

그는 "문화는 막힘 없이 흐르며 섞이고, 때로는 새로운 가치를 만들어낸다. K팝은 그 결과"라며 "창작자들이 재능을 펼칠 수 있도록 기업과 국가들이 기회의 장을 만들어달라"고 세계 재계 인사들에게 요청했다.





RM은 개회식에도 참석해 방시혁 하이브 의장과 함께 행사장을 둘러봤다.





