강기정, 한중 지방정부에 'AI 상생모델' 제안

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

산업전환·인재양성·스마트행정 3대 방안 발표

"AI는 경쟁 아닌 서로를 연결하는 상생 기술"

강기정 광주시장이 29일 서울 포시즌스호텔에서 열린 '제3회 한중 지사·성장 회의'에 참석해 '한중지방정부 산업혁신과 상생의 길'을 주제로 발표하고 있다. 광주시 제공

AD

강기정 광주시장이 29일 서울 포시즌스호텔에서 열린 '제3회 한중 지사·성장 회의'에서 "인공지능(AI) 시대, 지방정부가 중심이 되는 상생의 모델을 만들자"며 '한중 지방정부 간 협력 방안'을 제안헤 주목을 받았다. 강 시장은 급변하는 산업 환경 속에서 한중 양국 지방정부가 함께 미래를 설계하고, 공동 번영을 이뤄야 한다고 강조했다.

이날 '한중 지방정부 산업혁신과 상생의 길'을 주제로 발표에 나선 강 시장은 "이제 지방정부가 주체가 돼 산업전환, 청년인재 양성, 스마트 행정 등 공동 과제를 풀어가는 것이 가장 현실적인 협력의 출발점이다"고 강조했다.

이어 광주는 2017년부터 AI 산업을 핵심 전략으로 설정·선점해 왔으며, 광저우·항저우 등 중국 주요 도시들과 기술·문화·청년 교류에서 실질적 성과를 창출해 왔다고 소개했다. 특히, '모두의 AI(All for AI)' 전략을 통해 시민 삶의 질을 높이는 도시혁신에 주력하고 있다고 밝혔다.

강 시장은 한중 지방정부 간 구체적 협력 방안으로 3가지 모델을 제시했다. 첫째, AI 인프라를 기반으로 중국 도시 기술력 및 시장 역량 결합, AI 모빌리티, 헬스케어, 콘텐츠 등 분야의 공동연구와 실증 프로젝트를 추진할 것을 제안했다. 둘째, 청년 스타트업 교류 프로그램을 정례화해 글로벌 성장을 지원하고, 셋째, AI 기반 행정 혁신과 공공데이터 활용 공동연구를 통한 스마트도시 행정 모델 구축 등을 내놨다.

강 시장은 "이미 시작된 AI 혁명에 기초해 AI 모빌리티, 문화를 중심으로 넓은 축적 과정을 함께하길 바란다"며 "AI는 경쟁의 기술이 아니라 서로를 연결하는 상생의 기술이다"고 말했다.

그는 또 "광주는 중국의 여러 도시와 손잡고 AI 시대의 공동 번영과 포용의 미래를 만들어가겠다"며 "이번 만남이 일회성 교류가 아니라 함께 미래를 설계하는 출발점이 되길 바란다"고 덧붙였다.





AD

한편, 이날 열린 '제3회 한중 지사·성장 회의'는 대한민국시도지사협의회가 주관했으며, 한중 지방정부 공동 발전과 실질적 협력 추진을 위해 마련됐다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>