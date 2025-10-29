부산 기장군, ‘찾아가는 기업규제혁신 현장방문’ 첫 회의 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현장 중심 맞춤형 규제개선… 기업경쟁력 강화 추진

기장군(군수 정종복)은 28일 정관읍 소재 한국장애인고용공단 부산직업능력개발원에서 '찾아가는 기업규제혁신 현장방문'의 첫 회의를 개최하고, 적극적인 기업규제 개선에 나섰다.

'찾아가는 기업규제혁신 현장방문'은 행정 중심의 형식적인 규제 완화에서 벗어나, 현장에서 체감할 수 있는 맞춤형 규제혁신을 추진하기 위한 사업이다.

기장군은 지역 기업의 입지 특성과 산업 구조를 고려해 정관·장안·명례산단 등 권역별로 현장방문을 이어갈 예정이다.

부산 기장군이 ‘찾아가는 기업규제혁신 현장방문’ 첫 회의를 개최하고 기념촬영하고 있다. 기장군 제공

이번 첫 회의에는 정종복 군수를 비롯해 정관읍 산업단지 입주기업 대표자, 산단 관리기관 관계자 등이 참석해 기업 현장의 다양한 목소리를 청취했다.

정 군수는 현장에서 ▲기업활동에 걸림돌이 되는 법령·제도·규정 등 불합리한 규제 발굴 ▲기업유치를 위한 인허가 간소화 ▲환경·안전 관련 행정지원 확대 ▲기업투자 활성화를 위한 기반시설 개선 등 현장의 경영 애로사항을 직접 점검했다.

기장군은 이번 회의에서 제기된 건의사항과 현장 의견을 바탕으로 법적·제도적 검토를 거쳐 해결 방안을 마련하고, 특히 근로자 편의시설 확충 및 도로 안전 확보를 위한 주차공간 개선 등 현실적인 규제개선 과제를 군정에 적극 반영할 계획이다.

정종복 군수는 "규제혁신은 거창한 구호가 아니라, 기업과 근로자의 불편을 줄이는 작은 변화에서 출발한다"며, "현장의 목소리를 규제혁신의 출발점으로 삼아 불합리한 규제를 개선하고, 적극행정을 통해 지역 기업의 경쟁력을 높이겠다"라며 "기업이 안심하고 투자할 수 있는 환경 조성을 위해 관계기관과의 협력을 강화하겠다"고 말했다.





기장군은 오는 11월 장안일반산업단지를 방문해 자동차부품 생산 기업들의 애로사항을 청취하는 등 권역별 현장방문을 지속 추진할 예정이다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

