‘교육특별구 마포’ 본격 가동…175억 투입 교육지원 확대

75곳 교육시설 개선·스터디카페 ‘스페이스’ 인기

서울 마포구(구청장 박강수)가 ‘교육특별구 마포’를 선언하고 전 세대가 함께 성장하는 교육중심 도시로 도약하기 위한 지원 정책에 속도를 내고 있다.

지난 25일 레드로드에서 교육특별구 마포 선포식이 열렸다. 마포구 제공.

구는 2023년부터 올해까지 175억원의 교육경비보조금을 편성해 유치원과 초·중·고 75곳을 지원했다고 밝혔다. 오케스트라 활성화, 운동부 육성, 학교시설 개선 등 학생들의 학습과 성장 환경을 강화하기 위한 다양한 사업이 추진됐다.

특히 시설 개선에는 22억6200만원이 투입됐다. 인조잔디 운동장 설치, 노후 과학실 환경정비, 디지털 교육혁신공간 조성, 미래교육 플랫폼 구축, 야외학습장 정비 등 실질적 변화가 이뤄졌다.

마포구는 또한 안전한 통학환경 조성에도 힘쓰고 있다. 서울여중고, 염리초, 환일고, 신북초, 중동초 등은 교문과 등하굣길을 정비해 학생과 학부모가 만족하는 안심통학로가 조성됐다.

이와 함께 지난 9월에는 서울서부교육지원청, 마포경찰서와 협력해 폐쇄회로(CC)TV 사각지대 26곳을 추가로 발굴했다. 구는 예산과 설치 가능 여부를 검토해 단계적으로 설치할 계획이다.

구는 우수 인재 양성과 질 높은 교육환경 조성을 위해 2026년 교육경비보조금 57억원을 편성, 구의회에 예산안을 제출할 예정이다.

한편, 마포형 스터디카페 ‘스페이스’는 진학과 학업을 준비하는 청소년들의 학습공간으로 인기를 얻고 있다. ‘마포나루스페이스’, ‘합정스페이스’, ‘염리스페이스’, ‘연남스페이스’, ‘신수스페이스’ 등 현재 7곳이 운영 중이며 2025년 10월 기준 누적 이용자 수는 24만명을 넘어섰다.

마포구는 올해 ‘서강스페이스’와 ‘노고산스페이스’를 추가 개소할 예정이며, 향후 총 23곳으로 확대 운영할 방침이다. 또한 마포 교육 특화거리를 지정하고, 진로진학 정보센터 설치를 추진해 지역 교육 인프라를 한층 강화한다는 계획이다.





박강수 마포구청장은 “마포구는 교육을 통해 미래를 준비하는 도시로 나아가고 있다”며 “교육과 학업 환경 혁신으로 아이들의 잠재력을 키우고, 모두가 함께 성장하는 마포를 만들어가겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

