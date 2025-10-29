김진태 지사 "홍천, '대한민국 항체 수도'…강원 바이오 산업 허브 기대"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도, 홍천 국가항체클러스터 준공식 개최

1단계 핵심연구시설 완공…항체연구·치료제 개발 거점 부상

2027년까지 비즈니스센터 등 기업지원시설 2단계 준공 계획

강원특별자치도(도지사 김진태)는 신종 감염병 대응 및 바이오 산업의 미래를 선도할 '홍천 국가항체클러스터' 준공식을 29일 홍천 북방면 중화계리 일원에서 개최하고 항체 산업 육성에 본격적으로 시동을 걸었다.

홍천국가항체클러스터 조감도. 강원도 제공

이날 준공식에는 김진태 강원특별자치도지사, 신영재 홍천군수를 비롯해 도내외 산·학·연·병 혁신기관장, 지역 주민 등 100여 명이 참석했다.

홍천 국가항체클러스터는 총사업비 1233억원이 투입되는 대형 프로젝트로, 신종 감염병 대응 백신 및 항체기반 치료제 산업 육성을 목표로 한다. 시설, 장비, 기술, 인력, 정주 여건 등을 원스톱으로 통합 지원하는 거점 역할을 하게 된다.

이번 1단계 준공을 통해 △면역항체 치료소재 개발지원센터 △미래감염병 신속대응 연구센터 △중화항체 치료제 개발지원센터 등 3대 핵심 연구시설이 완벽하게 구축됐다. 2단계로는 2027년까지 비즈니스센터와 행복주택 등 기업지원시설이 순차적으로 들어설 예정이다.

특히, 중화항체 치료제 개발지원센터는 초고속 자동세포 분리·분석장비(비콘)와 같은 최첨단 장비를 확보해 항체 발굴 기간을 기존 12주에서 1주로 획기적으로 단축시키는 등 기술 혁신을 주도할 예정이다.

강원도는 이번 클러스터 준공으로 항체 연구 및 치료제 개발에 가속도가 붙을 것으로 기대하고 있다.

면역항체 치료소재 개발지원센터는 자가면역질환 분야 항체 후보물질 발굴 및 산학협력 허브 역할을 맡는다.

미래감염병 신속대응 연구센터는 신·변종 감염병 대응의 지역·국가 차원 중심지로 기능하며, 위기상황 발생 시 신속한 대응 체계를 마련한다.

현재 클러스터에는 하울바이오·엔바이오스·펩토이드·티에스셀바이오·카피오바이오사이언스코리아·엘앤피솔루션·크로스포인트테라퓨틱스·노바메디랩·싸이런테라퓨틱스·한국에프앰씨·셀러스 등 11개 기업이 입주해 첨단 장비를 활용한 연구에 높은 만족도를 보이고 있으며, 연내 4개 기업이 추가로 입주할 예정이다.

도와 홍천군은 팬데믹 이후 항체분야를 미래전략산업으로 설정하고 집중 육성해 왔으며, 지난해 정부 국책과제인 국가첨단전략산업 바이오특화단지와 기회발전특구를 유치하는 성과를 거두었다.

김진태 도지사는 "홍천이 대한민국의 항체 수도가 되었다"며, "바이오 분야는 제가 도지사가 되기 전부터 시작된 산업으로, 2007년 홍천메디컬허브 연구소에서부터 시작된 훌륭한 유산과 마찬가지"라고 강조했다.





이어 "앞으로 홍천 국가항체클러스터가 바이오특화단지로 함께 지정된 춘천 그리고 천연물 바이오 강릉, 그린바이오 평창, 의료기기 디지털 헬스케어 원주와 함께 강원도 바이오 산업 허브 역할을 해주길 바란다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

