[경주APEC]BTS RM "케이팝, 비빔밥과 같아…다양성·조화가 성공비결"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"APEC 경제 리더, 아티스트 지원 늘려주길"

그룹 방탄소년단의 리더인 RM(본명 김남준)이 아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋에서 연사로 나서 케이팝 문화의 다양성을 조명하는 동시에 전 세계 예술가들에 대한 지원을 당부했다. K팝 아티스트가 APEC CEO 서밋 연사로 나선 건 이번이 처음이다.

RM은 29일 경북 경주 예술의전당에서 열린 2025 APEC CEO 서밋 6번째 세션 'APEC 지역 내 문화산업과 K컬쳐 소프트파워'에서 기조연설자로 나서 "미래 세대에 대한 투자를 위해서는 반드시 문화와 경제를 함께 생각해야 한다"면서 이같이 말했다.

그룹 BTS의 RM(김남준)이 29일 경북 경주예술의전당에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 최고경영자(CEO) 서밋(Summit)에 참석해 'APEC 지역 내 문화산업과 K-컬쳐 소프트파워'를 주제로 연설하고 있다. 2025.10.29 강진형 기자

AD

케이팝이 전 세계적으로 인기를 얻은 배경으로는 '조화'를 제시했다. RM은 "여러 재료를 섞어 먹는 비빔밥처럼 모든 요소가 독특한 정체성을 가지고 혼합돼 신선한 것을 만들어내는 게 케이팝"이라며 "다양한 문화를 포용하면서도 한국만의 독특한 요소를 가지고 있었기에 성공할 수 있었던 것"이라고 진단했다.

RM은 "APEC 경제 지도자들에게 전 세계 크리에이터들에 대한 재정적 지원으로 창의력을 발휘할 기회를 달라고 요청한다"면서 "미래 세대에 대한 투자를 위해서는 반드시 문화와 경제를 함께 생각해야 한다"고 당부했다.

팬들에 대한 감사의 뜻도 나타냈다. RM은 "BTS가 10년 전 처음으로 해외에 진출했을 때 한국에서 온 아티스트라고 하면 남한인지 북한인지를 물었다"면서 "이 장벽을 무너뜨린 건 우리의 음악을 매개로 국경과 언어를 뛰어넘은 대화를 나눈 아미(BTS의 팬클럽)였다"면서 팬들에게 공을 돌렸다.

이어 "아미는 새로운 공동체이자 팬덤 문화로 전 세계를 뒤흔들고 있다"면서 "지금 이 순간에도 문화적 연대라는 순수한 힘으로 국경 없는 연대와 관용 정신을 보여주고 있다"고 치켜세웠다.





AD

한편, RM은 이날 오전 APEC CEO 서밋 개막식에 방시혁 하이브 의장과 함께 참석했다. 방 의장과 RM은 이후 행사장인 경주 예술의전당 3층에 마련된 하이브 홍보 부스를 찾았다.

방시혁 하이브 의장(왼쪽)과 방탄소년단 RM이 29일 경주 예술의전당에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋 개회식에 참석한 뒤 하이브 홍보부스를 관람하고 있다. 하이브 제공





경주=이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>