[경주APEC]BTS RM "케이팝, 비빔밥과 같아…다양성·조화가 성공비결"

"APEC 경제 리더, 아티스트 지원 늘려주길"
그룹 방탄소년단의 리더인 RM(본명 김남준)이 아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋에서 연사로 나서 케이팝 문화의 다양성을 조명하는 동시에 전 세계 예술가들에 대한 지원을 당부했다. K팝 아티스트가 APEC CEO 서밋 연사로 나선 건 이번이 처음이다.
RM은 29일 경북 경주 예술의전당에서 열린 2025 APEC CEO 서밋 6번째 세션 'APEC 지역 내 문화산업과 K컬쳐 소프트파워'에서 기조연설자로 나서 "미래 세대에 대한 투자를 위해서는 반드시 문화와 경제를 함께 생각해야 한다"면서 이같이 말했다.
케이팝이 전 세계적으로 인기를 얻은 배경으로는 '조화'를 제시했다. RM은 "여러 재료를 섞어 먹는 비빔밥처럼 모든 요소가 독특한 정체성을 가지고 혼합돼 신선한 것을 만들어내는 게 케이팝"이라며 "다양한 문화를 포용하면서도 한국만의 독특한 요소를 가지고 있었기에 성공할 수 있었던 것"이라고 진단했다.
RM은 "APEC 경제 지도자들에게 전 세계 크리에이터들에 대한 재정적 지원으로 창의력을 발휘할 기회를 달라고 요청한다"면서 "미래 세대에 대한 투자를 위해서는 반드시 문화와 경제를 함께 생각해야 한다"고 당부했다.
팬들에 대한 감사의 뜻도 나타냈다. RM은 "BTS가 10년 전 처음으로 해외에 진출했을 때 한국에서 온 아티스트라고 하면 남한인지 북한인지를 물었다"면서 "이 장벽을 무너뜨린 건 우리의 음악을 매개로 국경과 언어를 뛰어넘은 대화를 나눈 아미(BTS의 팬클럽)였다"면서 팬들에게 공을 돌렸다.
이어 "아미는 새로운 공동체이자 팬덤 문화로 전 세계를 뒤흔들고 있다"면서 "지금 이 순간에도 문화적 연대라는 순수한 힘으로 국경 없는 연대와 관용 정신을 보여주고 있다"고 치켜세웠다.
지금 뜨는 뉴스
한편, RM은 이날 오전 APEC CEO 서밋 개막식에 방시혁 하이브 의장과 함께 참석했다. 방 의장과 RM은 이후 행사장인 경주 예술의전당 3층에 마련된 하이브 홍보 부스를 찾았다.
경주=이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>