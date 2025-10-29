금융위 드디어 1급 인사…안창국·박민우 상임위원 승진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이형주, FIU 원장으로 이동

AD

금융위원회가 비로소 1급 인사를 단행했다. 장기간 미뤄온 1급 인사를 실시하면서 국장급 인사도 이어질 전망이다.

금융위는 29일 박민우 자본시장국장을 증권선물위원회 상임위원으로, 안창국 금융산업국장을 금융위 상임위원으로 승진한다고 밝혔다. 이형주 금융위 상임위원은 금융정보분석원(FIU) 원장으로 이동한다.

박 신임 증선위원은 행정고시 40회로 공직에 입문했다. 서울대 법학과를 졸업하고 금융위 자본시장과장, 러시아대사관 주재관, 은행과장, 국무조정실 정부합동부패에장추진단 경제민생팀장, 금융위 금융혁신기획단장, 자본시장국장 등을 역임했다.

박 신임 증선위원의 경우 금융위 1급뿐만 아니라 사무관들 사이에서 '자본시장 전문가'로 꼽힐 만큼 인정받는 인물이다. 금융위가 최근 10년 사이 만든 자본시장 주요 법안에 '박민우 이름이 들어있다'는 평가를 받는다.

안 신임 금융위원은 행정고시 41회로 공직에 입문했다. 연세대 경제학과를 졸업한 뒤 금융위 산업금융과장, 자본시장과장, 자본시장조사단장, 금융안정지원단장, 금융혁신기획단장, FIU 제도운영기획관, 금융위 금융산업국장 등을 두루 거쳤다.

이 신임 FIU 원장은 행정고시 39회로 실력과 인품 모든 면에서 두루 신임을 받는다. 금융위 서민금융과장, 산업금융과장, 자본시장과장, 금융정책과장 이후 금융혁신기획단장, 금융산업국장, 금융정책국장 등 요직을 두루 거쳤다.





AD

1급 인사가 마무리되며 조만간 국장 인사도 단행할 것으로 보인다. 현재 메인 보직인 금융정책국장의 자리가 비어있고, 금융산업·자본시장국장도 공석이 돼 연쇄 이동이 예상된다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>