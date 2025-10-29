"책 속에 물든 가을"…'2025 북적북적 책 잔치' 성황

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

목포교육지원청, 독서체험 한마당 운영

전남 목포교육지원청과 목포학부모회총연합회가 공동 주최한 '2025 북적북적 가족 책 잔치'가 25일 목포부주초등학교 강당에서 성황리에 열렸다.

'가을, 책 속에 물드는 시간!'을 주제로 열린 이번 행사는 책을 매개로 가족이 함께 어울리는 독서축제로, 학생과 학부모, 지역 주민 등 300여명이 참여해 가을 정취 속 특별한 추억을 만들었다.

목포교육지원청은 목포학부모회총연합회와 '2025 북적북적 가족 책 잔치'를 개최했다. 목포교육지원청 제공

AD

행사는 ▲가을 열매 가랜드 만들기 ▲소원 달 조명 만들기 ▲가을 압화 책갈피 만들기 ▲송편 비누 만들기 등 가을을 주제로 한 독서 연계 체험 부스가 운영됐다.

참가자들은 그림책 속 이야기를 소재로 한 체험을 통해 책의 즐거움을 느끼고, 가족 간의 대화와 유대감을 나누는 시간을 가졌다. 체험을 마친 뒤에는 스탬프를 모아 기념 선물을 받으며 행사의 재미를 더했다.

한 학생은 "아빠와 함께 '달토끼' 그림책을 읽고 보름달 조명을 만든 것이 가장 기억에 남는다"며 "보름달에 쓴 소원이 꼭 이뤄졌으면 좋겠다"고 말했다.

정덕원 교육장은 "이번 가족 책 잔치는 독서를 매개로 가족, 학교, 지역이 함께 성장하는 배움의 장이었다"며 "앞으로도 학생이 즐겁게 책을 접하고, 학부모와 지역사회가 함께 참여하는 다양한 독서 프로그램을 지속해서 확대하겠다"고 밝혔다.





AD

한편 목포교육지원청은 이번 가을 축제를 계기로 계절별 가족 독서 행사를 정례화하고, 지역 도서관 및 독서 관련 단체와의 협력을 강화해 '함께 읽고 함께 성장하는 목포형 독서문화'를 확산할 계획이다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>