북천안IC 1.7km ‘입지 프리미엄’ 천안테크노파크, 상업시설용지 본격 분양 돌입

천안테크노파크 일반산업단지(총 919,133㎡)가 지난 9월 27일 공사 준공을 완료하고 K-제조업의 전략 거점으로 자리매김했다.

이 단지의 최대 강점은 경부고속도로 북천안IC에서 불과 1.7km(차량 약 4분) 거리에 위치한 압도적인 '입지 프리미엄'이다.

이 우수한 교통망은 입주 기업들의 물류 효율성과 납기 단축에 결정적인 역할을 하며, 수도권 전철 직산역(4분), KTX 천안아산역과의 연결성까지 갖춰 최적의 비즈니스 환경을 제공한다.

단지의 핵심인 산업시설용지는 의료, 이차전지, 전자 등 고부가가치 첨단 산업군 우수기업 유치에 성공하며 이미 94%의 높은 분양률을 기록했다. 이는 천안테크노파크가 안정적인 산업 생태계를 갖춘 '완성형 산업단지'임을 증명한다.

입주 기업들은 「지방세특례제한법」에 따른 취득세·재산세 감면, 고용 및 투자 보조금 등 파격적인 행정·재정적 지원 혜택까지 받고 있어 '성공 조건'을 모두 갖춘 자족형 복합산단으로 평가받는다.

이러한 성공적인 산업시설 완판 임박에 발맞춰, 단지 내 단 11개 필지로 한정 조성된 상업시설용지(지원시설용지) 분양이 시작되었다.

전문가들은 94% 분양률이 상업시설 투자에 대한 확실한 배후 수요와 안정성을 보장하며, 근로자 편의 증진을 통한 단지 활성화 선순환 구조로 이어질 것이라 분석한다.





분양에 대한 문의는 천안테크노파크 기업유치팀으로 해야 한다.





최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr

