광명시, 일직동에 문화·예술·배움 아우르는 복합시설 건립

문화예술복합센터·공공도서관 내년 착공…2028년 개관

두 시설 유기적으로 연결…외부 자연과 연계한 디자인 적용

경기도 광명시가 일직동에 문화·예술·배움을 아우르는 복합공간을 조성한다.

광명시가 일직동 광명문화공원에 건립하는 '문화예술복합센터' 및'공공도서관' 조감도. 광명시 제공

광명시는 29일 시청 컨퍼런스룸에서 '일직동 문화예술복합센터 및 공공도서관 건립공사 기본 및 실시설계 용역' 최종보고회를 열고 설계 방향과 공간 구성안을 확정했다.

'문화예술복합센터'와 '공공도서관'은 광명문화공원 내 일직동 528-1에 들어선다. 문화예술복합센터는 연면적 4985㎡, 공공도서관은 연면적 3694㎡ 규모로, 각각 지하 1~지상 4층으로 지어진다. 두 시설 모두 내년 2월 착공해 2028년 1월 준공 목표다.

문화예술복합센터에는 ▲공연장 ▲오픈갤러리 ▲생활문화센터 ▲커뮤니티라운지 등을 갖추게 된다. 공공도서관에는 ▲계단식 서가 ▲어린이자료실 ▲특화 자료실 ▲종합 자료실 등이 들어선다.

시는 두 시설의 내·외부 동선과 디자인을 유기적으로 연결해 시민이 자유롭게 오가며 이용할 수 있는 열린 복합공간으로 조성할 방침이다. 특히 시민들이 자연 속에서 휴식과 여유를 즐길 수 있도록 저층부에는 접이식 유리문을 설치해 실내외 공간의 경계를 허물고 개방감을 높일 계획이다.

문화예술복합센터의 공연장은 야외무대와 연계해 사계절 다채로운 문화예술 공연을 선보이고, 공공도서관의 계단식 서가에서는 햇살과 녹음을 즐기며 편안하게 책을 읽을 수 있는 공간을 마련한다.

시는 오는 12월까지 기본 및 실시설계를 완료한 후 건립 공사를 광명도시공사에 위탁할 계획이다.





박승원 광명시장은 "이번 복합시설은 시민 일상에 예술과 배움이 자연스럽게 스며드는 열린 공간이 될 것"이라며 "삶의 질을 높이는 문화 인프라를 확충해 사람과 문화가 함께 성장하는 도시를 만들어가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

