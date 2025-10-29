AWS, 한국에 7조원 추가 투자…"AI·클라우드 인프라 확충"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2031년까지 국내 클라우드 인프라에 누적 12.6조원 투자

아마존웹서비스(AWS)가 2031년까지 한국 내 인공지능(AI)과 클라우드 인프라 확충을 위해 7조원 규모의 추가 투자를 단행한다. 이는 글로벌 클라우드 사업자의 국내 투자로는 역대 최대 규모로, AWS의 한국 내 누적 투자액은 총 12조6000억원을 넘어설 전망이다.

AWS는 지금까지 한국 클라우드 인프라에 5조6000억원 이상을 투입해 왔으며, 이번 신규 투자를 통해 머신러닝, 데이터 분석, AI 에이전트 등 전 분야에서 국내 기업의 AI 활용 역량을 강화하겠다고 밝혔다.

하이메 발레스 AWS 아시아태평양·일본 총괄 부사장은 "이번 투자는 모든 규모의 한국 기업이 디지털 전환(DX)을 가속화하도록 돕기 위한 AWS의 장기적 약속을 공고히 하는 것"이라고 말했다.

그는 또 "한국 기업들이 최첨단 컴퓨팅 파워와 특화된 AI 도구를 기반으로 혁신을 가속화하고, 생성형 AI가 제공하는 새로운 기회를 최대한 활용할 수 있도록 지원하게 돼 기쁘다"고 덧붙였다.

김정관 산업통상자원부 장관은 "AWS의 대규모 투자는 한국이 AI 중심 산업국가로 발전하는 데 중요한 계기가 될 것"이라며 "글로벌 보호무역 확산과 생산성 정체라는 산업 위기를 돌파하기 위해 AI 전환(AX) 이 필수이며, AWS의 투자가 그 전환을 가속화할 것"이라고 평가했다.

그는 이어 "정부는 국내외 기업이 AI 인프라 확충과 AX 확산에 적극적으로 나설 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.

이번 투자에는 AWS와 SK그룹이 함께 추진 중인 '울산 AI 존(AI Zone)' 프로젝트도 포함된다. 해당 시설은 SK그룹이 건설을 담당하며, 2027년 가동을 목표로 하고 있다.





함기호 AWS코리아 대표는 "다년간의 투자 계획은 한국의 디지털 혁신 여정을 뒷받침하려는 AWS의 의지를 보여주는 사례"라며 "확장된 인프라는 모든 규모의 기업이 데이터 주권을 지키면서 글로벌 경쟁력을 확보하고 첨단 AI 기술을 적극 활용하도록 지원할 것"이라고 말했다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr

