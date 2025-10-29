역대판매 1위 코롤라, 맞춤형 車로 재탄생

도요타, 재팬모빌리티쇼2025서 콘셉트 전시

수요자 맞춤형 이동수단…렉서스 LS, 6륜 다목적

도요타자동차는 29일 도쿄 빅사이트에서 열린 재팬모빌리티쇼2025에 코롤라 콘셉트를 처음 공개했다.

코롤라는 1966년 출시된 소형차로 지금껏 5000만대 이상 팔렸다. 전 세계 모든 차종 가운데 역대 누적 판매량 1위다. 21세기 들어 전 세계 판매량 선두권을 꾸준히 유지하는 도요타를 상징하는 모델이다.

도요타그룹 차원에서 전체 브랜드의 방향성을 재정립하면서 도요타가 잡은 콘셉트는 '당신을 향해(TO YOU)'이다. 이를 상징하는 모델로 가장 많이 팔린 코롤라를 내세운 것이다. 차를 쓰는 여건이나 사정이 다른데 이를 유연하게 적용할 수 있게 한 점을 반영했다. 배터리 전기차나 플러그인하이브리드, 하이브리드, 내연기관 등 다양하게 적용할 수 있다.

29 2025 .

AD

사토 코지 도요타 최고경영자(CEO)는 이날 브리핑에서 "우리는 '모두를 위한'이라고 하지만 사실 누구에게나 똑같이 완벽하게 맞는 제품은 하나도 없다"며 "코롤라는 '모두를 위한 차'였으며 앞으로 이를 지키기 위해 '어떤 동력이든 모두가 타고 싶어하는 멋진 차를 만들자'는 정신을 담고자 했다"고 말했다.

이날 행사에서 전시한 IMV오리진, 하이에이스 콘셉트도 지향점이 비슷하다. 다목적차량이나 상용차에 가까운 IMV오리진은 누구나 쉽게 조립할 수 있는 단순한 구조로 완성되지 않은 상태로 공장에서 나온다. 차를 최종적으로 쓰는 사용자가 직접 필요에 따라 쓰는 방식이다. 사토 사장은 "이 차를 조립해 완성하는 것은 현지 사람"이라며 "아프리카에 조립이라는 새 일자리가 생기는 것이며 조립 후에도 사람을 태울지, 화물을 실을지 등 사용처에 맞춰 차를 완성한다"고 설명했다.

2025 ( ), IMV, , .

하이에이스 콘셉트는 향후 본격화될 로보택시나 화물차를 염두에 뒀다. L 모델은 교통수단으로, 더 큰 XL 모델은 무거운 화물을 옮기는 데 적합하다. 도요타는 이와 함께 어린이 전용 개인형 이동수단 도요타 키즈모비, 장애인을 겨냥한 Me 시리즈를 올해 행사에 전시했다.

렉서스는 LS 콘셉트·쿠페 콘셉트·마이크로 콘셉트, 스포츠 콘셉트, 카타마란 등을 행사 기간 선보인다. LS는 그간 렉서스의 플래그십(기함) 제품군인 '럭셔리 세단'을 뜻했으나 이번에 브랜드 콘셉트를 '럭셔리 스페이스'로 바꿨다. 스포츠유틸리티차량(SUV) 같은 큰 차 수요가 늘어난 점이 영향을 끼쳤다. LS 콘셉트는 6륜 구동에 외형은 다목적차량에 가깝다. 차량 실내공간을 넓혀 맞춤형으로 쓸 수 있게 했다.





AD

29 2025 LS .

도요타그룹에서 최고가 브랜드의 위상을 센추리라는 신생 브랜드가 대신하면서 렉서스는 라인업을 한층 다채롭게 갖출 수 있게 됐다. 렉서스 브랜드의 지향점은 '발견'이다. 사이먼 험프리스 렉서스 최고브랜드책임자는 "한때 대형세단이 고가 자동차 시장을 지배했으나 지금은 SUV와 경쟁에서 밀려나고 있다"며 "고객은 시간을 효율적으로 꾸릴 수 있는 자유와 여유로운 공간을 추구한다"고 설명했다.





도쿄=최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>