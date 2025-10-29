강원교육청, 수능 D-15 응원 행사 "최선을 다해 실력 발휘하길"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도교육청, 2025학년도 수능 응원 행사 개최

수험생 위한 응원·격려의 글 가득한 대형 펼침막 게시

강원특별자치도교육청(교육감 신경호)은 2026학년도 대학수학능력시험(이하 수능)을 15일 앞둔 29일 도교육청 청사에서 신경호 교육감과 직원들이 함께하는 '수능 응원 행사'를 진행했다고 밝혔다.

강원도교육청 전경. 강원도교육청 제공

이번 행사는 2026학년도 수능에 응시하는 도내 수험생들을 격려하기 위해 마련되었다. 대형 수능 펼침막에 신경호 교육감의 응원 메시지 작성을 시작으로, 도교육청 직원들이 한마음으로 수험생들을 위한 응원 문구를 직접 적으며 한마음으로 격려의 뜻을 전했다.

수험생들의 합격을 기원하는 메시지로 가득 채워진 대형 펼침막은 10월 29일부터 수능을 치르는 11월 13일까지 청사 외벽에 게시된다.





신경호 교육감은 "수능이 보름 앞으로 다가오면서 긴장하고 있을 수험생들이 최선을 다해 준비한 만큼 실력을 최대한 발휘하길 바란다"며 "시험장 학교의 철저한 점검과 수험생을 위한 다각적인 지원을 통해 편안하고 안정된 환경에서 시험을 치를 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

