엘리스그룹, 친환경 수랭식 AI PMDC 구축

고밀도 설계로 AI 효율 극대화

엘리스그룹은 아시아 최초로 수랭식 냉각 방식을 적용한 AI PMDC를 구축해 고성능 GPU B200을 제공한다고 29일 밝혔다.

엘리스그룹은 이를 정부 인공지능(AI) 프로젝트에 지원하는 것은 물론 향후 의료, 금융, 교육 등 다양한 산업의 AI 모델 학습을 위한 핵심 기반으로 활용할 예정이다.

엘리스 AI PMDC 모형. 엘리스그룹

엘리스그룹이 구축한 수랭식 AI PMDC는 고밀도·고효율 설계로 고성능 GPU 운용에 최적화됐다. 256개의 GPU가 한 공간에 고밀도로 집적돼 있으며, 동일한 면적에서 더욱 효율적이고 강력한 성능을 구현한다. 또한 공기 대신 물로 열을 식히는 수랭식 냉각 방식을 적용해 고성능 GPU를 효과적으로 관리할 뿐 아니라 에너지 효율을 높이고 소음을 줄여 친환경적이고 안정적인 운영을 가능하게 했다.

특히, 건물을 구축할 필요 없는 이동형 모듈러 방식으로 설계부터 서비스 개시 기간을 크게 단축해 급변하는 AI 기술 및 수요 변화에 대응한다. 일반적인 데이터센터가 완공까지 약 3년이 소요되는 반면, AI PMDC는 약 3개월 이내 구축이 가능해 빠른 AI 인프라 확충이 가능하다.

엘리스그룹은 다음 달부터 고성능 GPU B200 512장을 클러스터로 구축한 수랭식 AI PMDC를 통해 과기정통부가 주관하는 'AI 특화 파운데이션 모델 프로젝트 사업' 선정 기업에게 고성능 GPU 자원을 지원할 예정이다.





김재원 엘리스그룹 대표는 "앞으로도 친환경적이고 확장 가능한 AI 데이터센터 기술을 발전시켜 국내 AI 산업의 경쟁력 강화에 기여할 것"이라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

