산림조합 전기차 충전소, 화재 안전 '빨간불'

전국부지 내 충전소 12곳 진화 장비 '전무'

서삼석 "국민 생명 직결…안전관리 강화 시급"

서삼석 더불어민주당 의원.

최근 전기차 보급이 빠르게 늘고 있는 가운데 산림조합이 운영 중인 전기차 충전소의 안전관리 실태가 매우 미흡한 것으로 드러났다.

29일 더불어민주당 서삼석 의원(전남 영암·무안·신안)이 산림조합중앙회로부터 제출받은 국정감사 자료에 따르면 현재 산림조합 부지 내 설치된 전기차 충전소 총 12개소 중 화재 진화 장비가 보급된 곳은 단 한 곳도 없는 것으로 확인됐다.

화재 예방장비 보급도 미흡하다. 충전소 내 충전기 16기로 이중 과충전 방지 장치가 설치된 것은 5기(33%)에 불과했다. 심지어 산림조합중앙회 본사 충전소 역시 과충전 방지 장치와 화재 진화 장비가 모두 설치되지 않아 예방 및 진화 조치가 전무한 상태다.

이러한 미흡한 안전관리는 심각한 위험으로 이어질 수 있다는 지적이 나온다. 특히 50kw급 급속충전기 일부에 과충전 방지 장치가 없어 배터리 열 폭주 시 화재 및 폭발 위험이 우려되는 상황이다.

'전기설비기술기준'에 따라 전기차 충전 설비는 안정적인 충전 및 보호장치를 반드시 설비해야 하지만, 산림조합은 이를 준수하지 않고 있다.

또 산림조합중앙회가 모든 충전소를 위탁 운영하고 있음에도 지역조합의 설치 현황조차 제대로 파악하지 못하고 있어 실제 화재 발생 시 책임 소재가 불분명해질 수 있다는 문제도 제기된다.

서 의원은 "산림조합은 법에 따라 출연한 단체임에도 전기차 충전시설에 예방·안전 대응 장비조차 마련하지 않았다"며 "중앙회와 지역조합이 일원화된 안전관리 체계를 즉시 구축해야 한다"고 촉구했다.





서 의원은 이어 "전기차 충전소의 안전은 단순한 시설 관리가 아닌 국민 생명과 직결된 문제다"며 "산림조합은 관련 장비를 조속히 보급하고, 화재 대응 매뉴얼을 마련해 전 조합에 배포해야 한다"고 강조했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

