페라리 최초 디지털 하이퍼카 'F76'…"미래 디자인 제시"

오현길기자

입력2025.11.01 08:03

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"하이퍼클럽 프로그램으로 나만의 디지털 카 완성"

페라리가 최초 디지털 전용 NFT(대체 불가능 토큰) 차 'F76'을 공개했다. 모델명은 76년 전인 1949년 루이지 키네티와 셀스던 경이 '166 MM 투어링 바르케타'로 르망 24시에서 거둔 페라리 첫 우승을 기념해 붙여졌다.


F76는 양산차가 아닌 가상 프로젝트로, 르망과 세계 내구 선수권 대회(WEC)에서 활약하는 '499P'를 지원하기 위해 추진한 디지털 자산이다.

페라리 최초 디지털 하이퍼카 'F76'…"미래 디자인 제시" 페라리 F76. 페라리
플라비오 만조니가 이끄는 페라리 스타일링 센터에서 제작한 F76은 미래 페라리의 형태를 미리 엿볼 수 있다. 형태와 기능, 성능을 유기체처럼 결합하는 파라메트릭 접근법을 통해 자동차 디자인의 경계를 재정의하는 비전형 프로젝트라는 것이 특징이다.


가장 큰 특징은 두 개의 항공기 동체처럼 차체를 분리한 이중 동체 구조다. 공기 흐름을 가장 순수한 형태로 제어하기 위한 결과물이다. 윙의 형태와 기하학적 구조는 성능을 극대화하고 기존의 한계를 넘어서도록 설계되었다.


운전석과 동승석 공간을 분리해 휠베이스(앞뒤 바퀴간 축간 거리)안에 낮게 정렬 배치함으로써, 차체 중앙으로 공기가 흐르는 통로를 만들었다. 중앙 채널이 차체를 하나의 윙으로 변모시켜 지면 효과를 극대화했다. 공기의 흐름은 차체 전면에서 갈라져 후면에서 다시 합쳐진다. 후면의 두 테일 위에는 두 번째 윙이 위치해 독특한 디퓨저의 효율성을 향상시킨다.


페라리 최초 디지털 하이퍼카 'F76'…"미래 디자인 제시" 페라리 F76. 페라리

또 측면에서 가장 눈에 띄는 부분은 F80을 연상시키는 수직적인 라인이다. 새로운 슈퍼카에서 도입한 기술적이면서도 조형적인 디자인이다. 향후 양산 모델에도 적용될 것으로 예상된다.


차체 중앙부에는 측면 루버가 있는 3차원 리버리(패턴 혹은 그래픽)를 적용해 페라리 고유의 디자인 언어를 강조했다. 테일부는 위상 최적화 기술을 통해 열 관리 기능을 구조물에 직접 통합시켰다. 이를 통해 생성된 복잡한 기하학적 구조는 냉각 공기의 흐름을 유도하고, 내부 기계 부품의 열 방출을 극대화하는 역할을 수행한다.


후면부 특징은 트랙 폭(좌우 바퀴 중심선 사이의 거리)을 시각적으로 보여주는 두 개의 수직 프로파일이다. 상단 윙은 문틀의 가로 보처럼 중앙 채널을 감싸 새로운 디자인으로 들어가는 입구처럼 보이게 한다. 네 개의 시그니처 테일라이트는 윙과 자연스럽게 통합돼 전반적인 성능에도 도움을 준다.


페라리 최초 디지털 하이퍼카 'F76'…"미래 디자인 제시" 페라리 F76. 페라리

페라리 최초 디지털 하이퍼카 'F76'…"미래 디자인 제시" 페라리 F76. 페라리

실내는 주행 경험을 보다 잘 공유할 수 있도록 설계됐다. 두 개 독립된 콕핏이 스티어링 휠부터 페달까지 모든 주행 요소를 동기화, 두 탑승자 모두가 실시간으로 감각을 체험하고 공유할 수 있다. 이를 통해 주행에서의 감성적 몰입과 기술적 참여가 한층 높아졌다.


F76 프로젝트 고객은 하이퍼클럽 프로그램을 통해 3년 동안 순차적으로 공개되는 독점 한정 공개 형태의 다양한 디자인 옵션 중 선택해, 자신만의 디지털 카를 완성할 수 있다. 페라리 관계자는 "고객은 세상에 단 하나뿐인 F76을 구현할 수 있고, 전통과 혁신이 열정이라는 이름 아래 만나는 독점적이고 혁신적인 커뮤니티의 능동적 구성원이 될 것"이라고 말했다.




오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
