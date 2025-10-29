MZ세대의 앱테크 필수템 ‘툭’, 실시간 환급으로 소비습관 바꾼다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주식회사 네모반듯

쇼핑 후 즉시 보상을 원하는 MZ세대의 소비 패턴에 맞춘 실시간 환급 앱 '툭(TUK)'이 새로운 앱테크 트렌드를 주도하고 있다. 기존 캐시백 서비스가 수일에서 수주간의 대기 기간을 요구했던 것과 달리, 툭은 결제 후 평균 1일 이내 환급이 완료되는 실시간 구조를 갖춰 빠른 속도와 투명한 정산 체계로 주목받고 있다.

주식회사 네모반듯이 서비스하는 툭(TUK)은 단순한 리워드 앱을 넘어, 소비자 참여형 리워드 문화를 만들어가고 있다. 특히 '럭키툭(Lucky TUK)' 주간 이벤트를 통해 매주 최대 100만 원 상당의 상품이 제공되며, 사용자들이 자발적으로 참여하는 리워드 생태계를 구축했다.

SNS 상에서는 "환급이 눈앞에서 바로 되는 느낌", "진짜 돈이 돌아오는 실시간 리워드" 등의 긍정적인 반응이 이어지며, MZ세대를 중심으로 툭의 인기가 빠르게 확산되고 있다.

현재 툭은 쿠팡, 네이버쇼핑, 오늘의집 등 주요 쇼핑 플랫폼과 제휴를 통해 실시간 환급을 지원하고 있으며, 앱테크 시장 내 속도·신뢰·편의성 3요소를 강화한 새로운 표준으로 평가받고 있다.

세종시에 위치한 주식회사 네모반듯은 향후 사용자 맞춤형 등급제 보상 시스템과 추천 리워드 기능을 추가해 이용자 충성도를 높이는 한편, 실시간 환급 생태계를 더욱 고도화할 계획이다.





전문가들은 툭의 성장세에 대해 "속도와 신뢰를 결합한 실시간 환급 구조가 소비자 경험을 완전히 바꾸고 있다"며 "리워드 중심의 소비문화가 일시적 유행을 넘어 장기적인 소비 습관으로 자리 잡을 가능성이 높다"고 평가했다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

