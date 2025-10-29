“AI 시대, 함께 키우는 미래교육”… 김석준 부산교육감, 학부모 현장 간담회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

좌동초서 ‘우리 아이 미래, 함께 이야기해요’ 주제

김석준 부산시교육감이 지난 28일 오후 해운대구 좌동초등학교 강당에서 학부모 250여명과 '우리 아이 미래, 함께 이야기해요' 주제로 현장 소통 간담회를 열었다.

이 간담회는 교육감이 직접 학부모를 만나 부산교육의 주요 정책 방향을 설명하고, 현장의 다양한 목소리를 듣기 위해 마련된 자리다. 단순한 정책 홍보를 넘어 학부모와 함께 부산교육의 미래를 설계하는 실질적 소통의 장으로 평가된다.

김석준 교육감은 이날 특강을 통해 부산시교육청이 추진 중인 주요 정책으로 ▲AI를 선도하는 인간중심 미래교육 ▲학력과 마음을 함께 키우는 맞춤교육 ▲교육활동을 지키는 안전한 부산교육 ▲지혜로운 미래인재로 성장하는 시민교육 등을 소개했다.

이후 열린 질의응답 시간에는 학부모들이 사전에 제출한 질문과 현장 의견을 중심으로 자녀 스마트폰 사용 지도, 진로·진학 상담 강화, 공교육 내 AI 교육 확대, 학부모 참여형 교육정책 등 다양한 주제가 논의됐다.

부산시교육청은 이번 해운대교육지원청 간담회를 시작으로 교육지원청별 총 4회의 현장 소통 간담회를 이어갈 계획이다. 각 현장에서 수렴된 학부모들의 의견은 향후 교육정책 수립 과정에 적극 반영된다.





김석준 교육감은 "부산교육의 중심에는 언제나 학생과 학부모가 있다"며 "학부모님들의 의견을 직접 듣고 소통하며, 그 결과를 정책에 반영해 가정과 학교, 교육청이 함께 학생의 성장을 지원하는 부산교육을 만들겠다"고 전했다.

김석준 부산교육감이 학부모 250명과 현장소통간담회를 갖고 기념촬영하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

