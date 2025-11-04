청운대 호텔조리베이커리학과, 월드푸드 챔피언십 석권

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

학생팀 전원 수상 쾌거 달성

청운대학교 호텔조리베이커리경영학과 재학생들이 '2025 KOREA 월드푸드 챔피언십'에서 전 부문을 휩쓸었다.

청운대 호텔조리베이커리경영학과 학생들이 ‘2025 코리아 월드푸드 챔피언십’에서 다수의 상을 휩쓸며 기념촬영을 하고 있다. 청운대학교

지난 18일과 19일 서울 양재동 aT센터에서 개최된 '2025 KOREA 월드푸드 챔피언십'에는 청운대 재학생 50여명이 참여했다.

이들은 대회에서 ▲9인 단체 라이브 부문 대상 ▲한우요리 경연부문 최우수상 ▲전시경연 특별전시부문 최우수상 ▲라이브경연(코스단품) 부문 우수상 ▲제과디저트 부문 우수상 등을 거머쥐었다.

'2025 KOREA 월드푸드 챔피언십'은 한국조리기능인협회와 조리기능장려협회가 공동 주최하고, 한국조리기능인협회와 aT센터가 공동 주관한 대회로 하반기 대한민국 단일요리대회로 세계적인 수준의 식품조리 전문 인력을 양성하고 한식 세계화를 견인하는 대표적인 행사로 자리매김하고 있다.

올해는 K-푸드와 K-엔터테인먼트의 세계적인 인기에 힘입어 전국 각지에서 약 4000여명의 요리 전문가와 학생들이 참여했으며, 수준 높은 기술과 창의성을 겨루는 열띤 경연의 장이 되었다.

채규진 학과장(호텔조리베이커리경영학과)은 "학생들이 이번 대회를 위해 보여준 열정과 노력이 매우 자랑스럽다"며 "요리는 이제 단순히 '식(食)'의 영역을 넘어 문화를 표현하고 소통하는 예술의 한 형태로 자리 잡고 있다"고 말했다.

정윤 총장은 "이번 성과는 청운대학교가 실무 중심 교육과 창의적 연구를 통해 이뤄낸 값진 결실이며, 학생 한 명 한 명이 우리의 자랑"이라며, "K-푸드를 선도하는 대학으로서 글로벌 무대에서 활약할 청운대 셰프들의 성장을 기대한다"고 격려했다.





한편, 청운대 호텔조리베이커리경영학과 송수익 교수는 최근에 조리·외식산업 발전과 전문인력 양성에 기여한 공로를 인정받아 대통령상 산업포장을 수훈했다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr

