태백·삼척·영월·정선, 폐광지역 주민 주도 '살고 싶은 지역'으로 대전환

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도, 폐광지역 4개 시군 '주민 역량 강화'로 활성화 모색

"떠나는 지역서 살고 싶은 지역으로" 폐광지역 활성화, 주민이 설계

주민 역량강화 교육· 맞춤형 컨설팅 통해 지속가능 성장 기반 마련

강원특별자치도(도지사 김진태)는 폐광지역 4개 시군(태백·삼척·영월·정선)의 인구유출·고령화·일자리 감소 등 지역문제 해결을 위해 '폐광지역 활성화 역량 강화교육 및 컨설팅 사업'을 추진하고 있다고 29일 밝혔다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공

AD

이번 사업은 주민 스스로 지역의 미래를 설계하고, 삶의 터전을 새롭게 만드는 주민참여형 지역활성화 모델로 진행되고 있다.

폐광지역 활성화 역량강화 교육은 지역 청년층(취·창업 준비자)과 중장년층(은퇴자·일하는 시니어) 사전 현장조사를 바탕으로 주민·생활인구 맞춤형 프로그램으로 운영되고 있다.

교육과정은 △경제·창업 △취미·문화활동 △직업·역량개발 △맞춤형 특화 과목 등으로 구성되어 있으며, 주민이 직접 참여해 지역자원을 활용한 소규모 창업 아이디어 구체화 및 생활인구와의 협력형 마을공동체 프로젝트를 추진하고 있다.

이를 통해 주민들이 지역문제를 스스로 해결하고 새로운 일자리를 창출함으로써, '떠나는 지역'에서 '살고 싶은 지역'으로 변화하는 전환점을 만드는 것을 목표로 한다.

또한 도는 올해 5월부터 폐광지역 활성화 컨설팅 사업도 병행 추진 중이다.

이 사업은 지역 여건을 면밀히 분석하고 지속 가능한 지역 활성화 모델을 설계하기 위한 것으로, 폐광지역 현장 조사 및 사례조사 분석을 통해 지역 맞춤형 컨설팅을 추진하고 폐광지역 기초 여건 분석 및 생활인구 관점 재구조화, 생활인구 기반 지역활성화 국내외 사례조사 및 분석, 시군 특성별 적용가능한 전략연구 등 실효성 높은 방안을 마련한다.

특히, 이번 컨설팅은 단기 사업제안에 그치지 않고, 폐광지역의 생활인구 확대와 정주여건 개선 등 중장기적 성장기반 마련에 초점을 두고 있으며, 이를 통해 인구감소는 물론 생활인구의 지역정착을 유도하여 지역소멸위기 대응을 위한 방안을 마련할 것으로 기대된다.





AD

손창환 강원특별자치도 글로벌본부장은 "이번 폐광지역 주민 역량강화 및 컨설팅 사업은 주민이 스스로 지역의 미래를 설계하고 실행하는 과정이라는 점에서 의미가 크다"며 "도는 앞으로도 사업을 지속 확대하여 폐광지역이 새로운 기회의 공간으로 거듭날 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>