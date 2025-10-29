KB국민카드, 한반도미래硏 주최 시상식서 노동부장관상 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

일·가정 양립 문화 확산, 출산·육아 친화적 근무 환경조성

임신기 근로시간 단축, 육아휴직 확대, 유연근무제 운영

KB국민카드는 민간 싱크탱크인 한반도미래연구원이 주최한 '아이 키우기 좋은 기업 시상식'에서 아이 키우기 좋은 기업 최우수 기업으로 선정돼 고용노동부 장관상을 수상했다고 29일 밝혔다.

서울 종로구 KB국민카드 본사. KB국민카드

저출생 문제 해결의 핵심인 일·가정 양립 지원 우수기업을 발굴·포상하는 시상식이다. 출산·육아 지원정책, 유연근무제, 직장 내 보육환경 등 17개 지표를 평가해 상을 수여할 기업을 선정했다.

KB국민카드는 일·가정 양립 문화를 갖추기 위해 다양한 가족친화제도를 운영하고 있다고 알렸다.

출산과 육아에 따른 직원 경력 단절이 발생하지 않도록 노력 중이다. 직원 임신 기간 근로시간 단축 및 근무시간 변경을 통해 탄력적 근무를 지원하고, 연장근로와 휴일근무를 원천 차단한다.

자녀 출산 시 출산 축의금과 축하 선물을 준다. 남성 직원에게는 배우자 출산휴가를 제공한다. 육아휴직은 자녀당 최대 2년6개월(산전산후 휴가 6개월 포함)로 만 12세 이하 또는 초등학교 6학년 이하 자녀까지로 적용 대상을 확대했다.

육아휴직과 별개로 육아기 근로시간 단축제도도 운영하고 있다.

직장 어린이집을 운영한다. 미취학 자녀 교육비 지원은 물론 장애인 및 특수교육대상 자녀를 둔 직원에게 별도 생활 보조비를 준다.

가족 참여 프로그램 가화만사성을 통해 가족동반 활동 및 문화체험 기회를 제공한다. 가족과 함께 휴양을 즐길 수 있도록 휴양 시설 이용료도 지원한다.





KB국민카드 관계자는 "수상은 임직원 모두가 일·가정이 조화를 이루는 근무 환경을 만들기 위해 함께 노력한 결과"라며 "앞으로도 임신, 출산, 육아 전 과정을 지원하는 제도와 문화를 강화해 임직원과 가족 모두 행복하게 사는 문화를 실현해 나가겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

