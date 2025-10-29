현대해상, 발달장애 돕는 '아이마음 탐사대' 수행 팀 31개 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현대해상이 '아이마음 탐사대' 프로젝트를 수행할 팀 선정을 완료했다고 29일 밝혔다.

아이마음 탐사대는 '우리는 어떻게 아동 발달 문제를 혁신적으로 해결할 수 있을까?'란 질문으로 시작된 프로젝트다. 발달지연과 발달장애 아동을 위한 조기개입 솔루션을 찾아 나선다. 지난 6월부터 2차례에 걸쳐 진행된 '아이마음 탐사대' 공모에는 총 304개 팀이 지원했다. 이 중 31개 팀이 'SPACE 0' 단계로 진출할 팀으로 선정됐다.

현대해상의 발달지연 및 발달장애 아동을 위한 조기 개입 솔루션 공모사업 ‘아이마음 탐사대’의 협력기관 대표자 및 선발팀들이 기념사진을 촬영하고 있다. 현대해상

선발팀은 스타트업, 병원을 중심으로 대학, 비영리단체, 발달센터 등 다양한 조직이 고르게 포함돼 있어 폭넓은 시각으로 조기 개입 솔루션을 찾기 위한 의미 있는 결과가 도출될 것으로 기대된다.

발달지연 및 발달장애 아동의 조기 진단과 맞춤형 개입을 위해 인공지능(AI) 기술을 활용한 팀이 다수 선정됐다. 부모와 아동 간 상호작용을 기반으로 한 지속가능한 개입 모델과 이른둥이 및 다문화 아동 등을 위한 사회적응 지원 내용도 주목을 받았다.

선발된 팀들은 500만원을 상금으로 수령하며, 약 2개월간 'SPACE 0' 단계를 진행한다. 이 단계에선 고도화된 수행계획서 작성, 심층 인터뷰 등을 거쳐 12개 팀이 다음 단계인 'SPACE 1' 단계로 진출한다. 이들에겐 상금 1억원을 추가로 지급한다. 6개월간 실제 발달지연 및 발달장애 아동을 대상으로 조기개입 솔루션을 검증하게 된다.





현대해상 관계자는 "조기개입 분야에서 혁신적 시도와 과학적 전문성을 두루 갖춘 팀들이 선발됐다"며 "발달지연 및 발달장애 아동과 그 가족을 위한 실직적인 솔루션이 도출될 것으로 기대한다"고 말했다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr

