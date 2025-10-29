CU, 업계 최초 '일본 반값택배' 서비스…최대 83% 저렴

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

일본행 역직구 택배 수요 겨냥

기존 편의점 택배와 동일, 최대 3일 소요

11월 말까지 500g 이하 할인 프로모션

BGF리테일이 운영하는 편의점 CU는 다음 달 3일부터 국내 최저 가격으로 이용할 수 있는 '일본 반값택배' 서비스를 업계 최초로 시작한다고 29일 밝혔다.

CU 일본 반값택배 서비스 론칭. BGF리테일 제공

운임은 500g 이하 1만4000원, 2㎏ 이하 1만7700원, 5㎏ 이하 2만5500원, 10㎏ 이하 3만7700원, 20㎏ 이하 6만6600원이다. 동일 해외 배송 서비스(2㎏ 이하 운임 기준)보다 최대 83%가량 저렴하다.

국내 물류 스타트업과 손잡고 가격 경쟁력을 확보해 매년 꾸준히 증가하는 일본행 역직구 택배 수요를 편의점으로 끌어들이겠다는 전략이다.

관세청에 따르면 올해 1~8월 역직구 건수는 역대 최대치인 총 6100여만건을 기록했다. K뷰티와 패션이 인기를 얻으면서 이 중 55%에 달하는 3370여만건이 일본인 것으로 나타났다.

이 서비스는 일반 택배와 동일하게 CU 점포의 택배 장비를 통해 현장에서 바로 접수할 수 있다. 통관 이슈가 없을 경우 배송 기간도 접수일을 제외하고 최대 3일이 소요돼 국내와 큰 차이가 없을 것으로 예상된다.

CU는 국내에서 오픈마켓이나 개인 스토어를 운영하는 소규모 사업자 등 소상공인과 일본 내 유학생들의 가족이나 지인, 한국에 방문해 쇼핑 후 일본 현지로 물건을 보내는 관광객 등이 일본 반값택배 서비스를 많이 이용할 것으로 예상했다.

CU는 서비스 오픈을 기념해 다음 달 말까지 할인 프로모션도 진행한다. 500g 이하 물품에 대해 정상가보다 4000원가량 저렴한 9900원에 이용할 수 있다.





박종성 BGF리테일 CX본부장은 "앞으로도 국내와 해외 이용자들을 연결하는 차별화된 라이프스타일 플랫폼으로서 역할을 더욱 확장해 나갈 것"이라고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

