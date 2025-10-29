김경일 시장 "원거리 통학 안전 문제 해소…통학로 확보·안전 대책 추진"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

파주시, 초롱꽃마을 13단지서 이동시장실 운영

통학로 확보·폐쇄회로텔레비전 설치 등 생활 불편 해소 약속

김경일 파주시장은 지난 28일 운정3지구 초롱꽃마을 13단지를 방문해 입주민들과 현장에서 소통했다.

파주시 제공

'이동시장실'은 파주시의 대표적인 시민 소통 창구로, 시민들을 직접 찾아가 의견을 듣고 이를 정책에 반영하기 위해 마련된 제도다.

176번째로 열린 이번 이동시장실에는 입주자대표회의 관계자 등 주민 20여 명이 참석했으며, 자유로운 대화 형식으로 진행됐다. 주민들은 ▲초롱초등학교 공원 부지 일부에 통학로 개설 ▲5600번 공항버스 노선 유치(정류장 신설) ▲정문 앞 회전교차로 설치 ▲단지 주변 방범용 폐쇄회로텔레비전 확충 ▲정문 교통 혼잡 해소를 위한 진출입로 확장 ▲단지 내 수경시설 안전 난간 설치 지원 ▲후문 옥외 계단 비가림막 설치 등 다양한 의견을 제시했다.

김경일 시장은 "운정3지구 공동주택 입주 시기에 비해 초등학교 신설이 늦어지면서, 단지 옆에 위치한 초롱초등학교가 경기도 내 입학생이 가장 많은 학교 중 하나가 됐다"며 "원거리 통학에 따른 안전 문제를 해소하기 위해 통학로 확보와 안전 대책을 지속적으로 추진하겠다"라고 말했다.





이번 이동시장실을 통해 제기된 건의 사항을 관계 기관과 협의하고 행정적 지원 방안을 검토해 주민들의 생활 불편 해소와 어린이 안전 확보에 나설 계획이다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

