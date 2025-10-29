"장애인 구역만 피하면 OK?" 대공원 '무개념 주차' 누리꾼 분노

일부 차는 인도 턱을 넘어선 채 주차
오히려 단순 점거보다 과태료 높아
한 놀이공원 주차장에서 일반 차들이 장애인 전용 주차구역을 피해 인도 위에 불법 주차한 모습이 포착돼 누리꾼의 공분을 사고 있다.
28일 한 온라인 커뮤니티에는 '서울대공원 주차장, 무개념 주차 실태'라는 제목의 게시물이 올라왔다. 글쓴이 A씨는 "서울대공원 입구에서 가장 가까운 주차장의 모습인데 관리가 전혀 안 돼 있더라"며 사진을 공유한 이유에 대해 밝혔다.
A씨가 공유한 사진을 보면, 서울대공원 입구 인근 주차장에서 여러 대의 차들이 장애인 전용 주차구역 주변 인도와 보행로 위에 나란히 주차돼 있었다. 사진 속 차들은 모두 일반 차량으로 일부는 인도 턱을 넘어선 채 세워져 있었다. 해당 사진을 본 누리꾼들은 "명백한 신고 대상이다", "대체 무슨 생각으로 저렇게 주차했을까", "국민들이 직접 신고해야 한다", "AI 주차도 저렇게는 안 한다", "안전신문고가 빨리 복구돼야 한다", "파란 칸만 피해 주차할 생각이었나" 등 질타가 이어졌다.
이 가운데 일부 누리꾼은 "주차 공간이 부족하다면 시설 확충도 필요하다", "임시 주차장이나 주차타워 증축을 검토해야 한다"는 현실적인 의견을 덧붙였다. 한편, 장애인 주차구역 '방해 행위'는 단순 점거보다 과태료가 더 무겁다. 관련 법령을 보면, 장애인 전용 주차구역에 차량을 세우거나 출입을 방해할 경우 최대 50만원의 과태료를 부과할 수 있다.
