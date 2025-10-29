신세계百, 연말 캠페인 '뮤지컬 원더랜드' 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신세계百·CJ ENM, 푸빌라와 홀리데이 캠페인

신세계 크리스마스 영상, 다음 달 7일 신세계스퀘어 공개

신세계가 연말을 맞이해 다음 달 3일 캠페인 '뮤지컬 원더랜드(Musical Wonderland)' 티징을 신세계스퀘어에 공개한다고 29일 밝혔다.

신세계스퀘어 2025 크리스마스 영상 렌더링 이미지. 신세계백화점 제공

30초가량의 티징은 거리에서 사라진 캐럴을 찾는다는 내용이다. 명동을 오가는 고객들에게 본영상과 신세계백화점의 올해 연말 캠페인에 대한 궁금증을 갖게 할 예정이다.

12월 예고된 본영상은 뮤지컬의 본고장 브로드웨이와 웨스트엔드에서도 화려한 수상 이력을 자랑하는 뮤지컬 킹키부츠·비틀쥬스와 함께해 강홍석, 신재범, 김준수, 장민제 등 국내 정상급 뮤지컬 배우들의 퍼포먼스를 감상할 수 있다.

이외에도 다음 달 1일부터 16일까지 신세계 강남점 오픈스테이지에서는 '씨뮤 산타즈의 선물공장' 팝업스토어가 운영된다. 씨뮤 산타즈의 선물공장은 뮤지컬 물랑루즈!의 '사틴', 킹키부츠의 '롤라', 비틀쥬스의 '비틀쥬스'가 산타가 돼 특별한 선물을 준비한다는 컨셉이다.

서울의 연말을 대표하는 크리스마스 영상도 공개된다. 신세계스퀘어의 크리스마스 영상은 다음 달 7일 신세계스퀘어에서 만나볼 수 있다. '시간을 잇는 마법의 세계'라는 주제로 공개되는 이번 영상은 화려한 크리스마스 장식물로 꾸며진 신세계스퀘어 속 푸빌라가 관객들을 맞이하고 연말을 연상케 하는 화려한 주얼리와 디너 테이블을 선보인다.

푸빌라는 핀란드어로 '솜'을 뜻한다. 2017년 크리스마스 시즌 신세계백화점의 크리스마스 캠페인에서 처음 공개된 하얀 곰을 닮은 솜뭉치 캐릭터다.

신세계백화점 실내도 포토존과 대형 트리 등으로 채운다. 12월까지 신세계백화점 강남점과 대전신세계 등에서는 연말 분위기에 맞춘 실내 장식과 함께 크리스마스 포토존을 연다.

신세계 강남점 1층엔 대형 트리로드가 펼쳐진다. 또 하우스 오브 신세계는 금빛 은하수를 연상케 하는 공간으로 연출해 연말 분위기를 끌어올릴 예정이다. 대전신세계에서는 길이 8m의 초대형 트리가 1층 로비를 장식한다. 트리의 장식은 뮤지컬 원더랜드의 핵심 비주얼인 뮤지컬 푸빌라 등 다채로운 모습의 푸빌라로 채웠다.





김선진 신세계백화점 영업본부장 부사장은 "연말이 주는 행복을 고객들에게 선사하고자 세계적인 뮤지컬의 생동감과 미디어 아트를 결합하는 특별한 협업을 진행하게 됐다"며 "푸빌라를 중심으로 한 신세계만의 독창적인 크리스마스 세계관을 고객들에게 선보일 것"이라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

