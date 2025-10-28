오픈AI, 재자본화 완료‥MS, 오픈AI 영리법인 지분 27% 확보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

생성형 인공지능(AI) 챗GPT 개발사인 오픈AI가 재자본화를 통해 비영리 단체가 자회사인 영리법인을 지배하는 구조를 강화했다. 동시에 마이크로소프트(MS)는 오픈AI와의 새로운 파트너십 계약을 체결하고 영리 법인의 지분 27%를 확보했다.

오픈AI는 28일(현지시간) 이 같은 내용의 성명을 발표했다.

회사는 비영리 법인 명칭을 오픈AI 파운데이션으로 변경했다. 새로운 지배구조에서 비영리 법인은 영리 법인의 지분 26%(1300억달러 규모)를 보유하게 된다. 오픈AI의 영리 법인은 오픈AI 그룹 PBC로 변경된다.

동시에 MS는 영리 법인 지분 27%를 갖게 되며 지분 가치는 1350억달러 규모다. 또한 MS는 오픈AI의 범용 인공지능(AGI)을 포함한 핵심 기술에 2032년까지 독점적으로 접근할 수 있는 권리를 얻게 됐다. 오픈AI 컴퓨팅에 대한 우선 협상권은 더 이상 갖지 않는다. 다만 오픈 AI는 MS의 클라우드 서비스 애저 사용을 위해 2500억달러 규모를 투자하기로 했다.

오픈AI는 "OpenAI가 기업으로서 더 성공할수록 비영리 법인의 지분 가치는 더 커지고, 비영리 법인은 이를 자선 활동에 자금을 지원하게 될 것"이라고 밝혔다.





MS 주가는 뉴욕 주식시장에서 이날 오전 9시41분 현재 전일 대비 2.56% 상승 중이다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

