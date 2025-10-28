거제 망와도 인근 해상서 실종된 50대 잠수사, 결국 숨진 채 발견

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

창원해경들이 바다에서 실종된 잠수사를 찾고 있다. 창원해양경찰서 제공

지난 27일 경남 거제시 망와도 인근 해상에서 조개를 캐러 바다에 들어갔다 실종된 50대 잠수사가 결국 숨진 채 발견됐다.

28일 창원해양경찰서에 따르면 이날 오후 3시 4분께 거제시 망와도 남서쪽 해저 33ｍ 지점에서 수중 수색대원이 실종자 A 씨를 찾았다.

숨진 채 발견된 A 씨는 물 위로 옮겨진 후 인근 병원으로 이송됐다.

앞서 A 씨는 사고 당일 4t급 어선을 타고 거제도 망와도 인근 바다에 도착한 뒤 조개 등 해산물을 채취하려고 바닷속에 들어갔다.

어선 선장은 A 씨가 잠수할 때 입에 물고 들어간 산소 주입 호스만 올라오고, A 씨가 물 밖으로 나오지 않자 해경에 신고했다.

창원해경은 경비함정과 진해·신항파출소 연안 구조정, 창원 구조대를 현장에 급파하고 관공선, 해양재난구조대, 남해지방해양경찰청 헬기를 동원해 주변 해역과 수중에서 밤새 수색을 벌였다.





해경은 선장과 승선원을 상대로 정확한 사고 경위 등을 조사 중이다.





