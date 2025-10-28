강수현 양주시장 "농가 경쟁력 높일 맞춤형 신기술 사업 지속 발굴"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

양주시, 농촌지도시범사업 종합평가회 개최

스마트팜 등 농가 경쟁력 성과 공유

경기 양주시가 지난 27일 농업기술센터 대회의실에서 시범사업 농가와 품목별 농업인 연구회원, 관계자 등 60여 명이 참석한 가운데 '2025년 농촌지도시범사업 종합평가회'를 열었다.

강수현 양주시장이 지난 27일 '2025년 농촌지도시범사업 종합평가회'에 참석해 관계자로부터 설명을 듣고 있다. 양주시 제공

이번 평가는 올 한 해 추진된 18종 27개소의 시범사업 성과를 공유하고, 문제점과 개선사항을 논의해 내년도 사업 계획에 반영하기 위해 마련됐다.

이날 행사에서는 ▲농업인 우수사례 발표 ▲분야별 시범사업 추진 현황 보고 ▲보조금 사후관리 교육 ▲농업인 의견수렴 및 종합토론 등이 진행됐다.

또 시범사업별 추진성과를 담은 배너 전시와 함께, 벼 병해충 예찰포에서 생산한 쌀을 활용한 품종별 식미 테스트(밥·가래떡)도 열려 참여자들의 호응을 얻었다.

시는 올해 기술지원 분야에서 ▲국내육성 품종 최고급쌀 생산단지 육성 ▲서류 안정생산 재배기술 보급 ▲기후변화 대응 시설오이 안정생산 기술보급 ▲농산물 온라인 직거래 활성화 등 4개 분야 12개 사업을 추진했다.

이를 통해 인구감소와 고령화에 따른 경영비 절감과 생산성 향상 등 다양한 성과를 거뒀다.

또 농촌자원 분야에서는 ▲농촌치유농장 육성 ▲아파트 쌈지텃밭 조성 ▲청년농업인 4-H회원 스마트팜 기술보급 등 2개 분야 6개 사업을 추진해 치유농업 확산과 청년농업인의 자립기반 조성에 기여했다.

특히 은현면 용암리의 유희관 농가는 '버섯 생육 스마트팜 기술 시범사업'을 통해 원격 환경제어 시스템을 도입, 생산량 15% 증가와 노동력 20% 절감 효과를 달성하며 농가소득 향상에 기여한 사례로 주목받았다.





강수현 양주시장은 "이상기후와 잦은 강우 등 어려운 여건 속에서도 영농 현장에서 최선을 다해준 농업인 여러분께 깊이 감사드린다"며 "급변하는 농업환경에 대응할 수 있는 작목별 맞춤형 신기술 사업을 지속 발굴해 농가 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

