치매 친화 마을로 변신… 부산 기장 고촌리 ‘치매안심마을’ 지정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

보건소 치매안심센터, 예방 교육·환경조성·인식 개선 사업 본격 추진

부산 기장군(군수 정종복)은 철마면 고촌리를 '치매안심마을'로 새롭게 지정하고 치매 친화적 지역 조성에 나선다.

철마면은 지역 4개 읍면 중 치매 관리 인프라가 상대적으로 부족한 지역으로, 그간 주민 대상 치매관리 서비스 확대 요구가 꾸준히 제기돼 왔다.

이에 기장군보건소 치매안심센터는 지난 7월부터 지역 실태조사와 인식도 조사, 운영위원회 심의를 거쳐 고촌리를 치매안심마을로 확정했다.

이번 지정에 따라 치매안심센터는 고촌리를 중심으로 치매 예방 교육, 조기검진, 환경 조성, 인식 개선 홍보 등 맞춤형 지원 사업을 추진한다.

앞서 센터는 고촌리 주민을 대상으로 치매예방 일일 강좌를 열고, '치매극복의 날' 캠페인 부스를 운영해 주민 참여 분위기를 미리 확산시켰다.

기장군보건소 관계자는 "치매안심마을 지정은 주민 스스로 치매를 이해하고 예방하는 기반을 마련하는 의미가 있다"며 "치매 환자와 가족이 안심하고 살아갈 수 있는 환경을 더 넓혀 나가겠다"고 말했다.

치매안심마을은 지역사회 구성원이 치매에 대한 올바른 인식을 가지고 환자와 가족을 포용할 수 있도록 환경을 조성하는 사업이다.





AD

기장군은 현재 일광읍 이천리와 장안읍 오리를 우수 치매안심마을로 운영 중이며, 이번 철마면 고촌리 지정으로 치매 친화적 지역사회 확산에 속도를 낼 전망이다.

보건소 치매안심센터가 철마면 고촌리를 ‘치매안심마을’로 신규 지정하고 캠페인을 진행하고 있다. 기장군 제공

AD





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>