성남시, '어르신과 함께하는 어린이 예술제' 호응

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

0100 사랑 나눔 꿈을 잇다

세대 간 즐기는 소통 무대에 박수갈채

'제21회 어르신과 함께하는 어린이 예술제'가 28일 성남시청 1층 온누리에서 성남시 국공립어린이집연합회(회장 조옥자) 주최로 열렸다.

제21회 어르신과 함께하는 어린이 예술제’가 28일 성남시청 1층 온누리에서 성남시 국공립어린이집연합회 주최로 열리고 있다. 성남시 제공

AD

성남시가 후원한 이날 행사는 600여 명이 참석한 가운데 '아이도 어르신도 행복한 성남, 0100 사랑 나눔 꿈을 잇다'를 주제로 진행됐다.

"0세부터 100세까지 세대 간 소통한다"는 의미에서 성남시 국공립어린이집 원아들은 재롱잔치를 벌이고, 어르신들은 노인종합복지관에서 갈고닦은 공연 실력을 뽐내는 예술제가 펼쳐졌다.

무대에 오른 3개 팀의 국공립어린이집 원아들은 사물놀이(21명), 다도 시연(8명), 빙글빙글 댄스(24명) 공연을 했다.

3개 팀의 어르신들은 전통 춤(9명), 하와이 훌라춤(11명), 우쿨렐레 공연(10명)을 선보였다.

세대 간 함께 즐기는 소통의 무대가 마련돼 참석자들의 호응 속 박수갈채가 이어졌다.

성남시립국악단의 타악기 퍼포먼스 '무태평', 초청 가수 박일준의 '놀아봅시다', 도은혜 전자바이올린 연주가의 트로트 연주 등 축하공연도 마련돼 예술제의 분위기를 달궜다.

신상진 성남시장은 "어르신과 함께하는 어린이 예술제를 통해 세대 간 소통하고 사랑을 나누는 분위기가 확산됐으면 한다"고 말했다.

이번 예술제를 추진한 성남시 국공립어린이집연합회는 지역 내 109곳 어린이집이 회원(원생 6300명, 보육교사 1825명)으로 속한 단체다.





AD

어린이 예술제 외에도 취약계층 물품 지원사업, 사랑의 난방비 지원사업 등 다양한 형태로 '0100 사랑 나눔' 활동을 전개해 훈훈한 지역사회 분위기를 조성하고 있다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>