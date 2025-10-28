신안 장산도 '은빛 팜파스그라스'…가을 정취 물씬

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

샤스타데이지 축제 이어 '가을 정원' 변신

신안 장산도에 위치한 화이트정원이 팜파스그라스로 은빛물결이 일고 있다. 신안군 제공

전남 신안군 장산도에 위치한 화이트 정원이 은빛 팜파스그라스로 물들며 가을의 낭만을 만끽할 수 있는 새로운 관광 명소로 주목받고 있다.

지난봄 샤스타데이지 축제를 성공적으로 마무리하며 '하얀 섬'의 상징으로 자리 잡은 화이트 정원은, 가을을 맞아 바람에 일렁이는 팜파스그라스 군락이 장산도의 하늘과 어우러져 환상적인 풍경을 연출하고 있다.

자연 지형을 그대로 살려 조성된 화이트 정원은 사계절 내내 다양한 꽃과 식물이 어우러지는 힐링 공간으로, 특히 가을철에는 은빛 팜파스그라스의 물결이 섬 전체를 감싸는 듯한 장관을 이루며 사진 명소로 각광받고 있다.

군 관계자는 "화이트 정원은 샤스타데이지에 이어 팜파스그라스까지 사계절 내내 꽃과 자연이 공존하는 정원으로 가꾸고 있다"며 "가을의 낭만을 느끼며 특별한 힐링을 즐길 수 있는 장산도를 최고의 가을 여행지로 널리 알릴 계획"이라고 말했다.





군은 화이트 정원을 중심으로 계절별 정원 콘텐츠를 확대해 지역 관광 활성화와 더불어 장산도의 브랜드 가치를 높여 나갈 방침이다.





