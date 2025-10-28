한미약품, 세계 최대 의약품 전시회 참가…글로벌 시장 경쟁력 홍보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

글로벌 헬스케어 시장 비즈니스 영역 확장

한미약품은 28~30일까지(현지시간) 독일 프랑크푸르트에서 열리는 세계 최대 규모 의약품 전시회 'CPHI Worldwide 2025'에 참가한다고 28일 밝혔다.

한미약품이 세계 최대 규모 의약품 전시회 CPHI Worldwide 2025에 마련한 단독 부스. 한미약품

CPHI는 매년 유럽 주요 국가를 순회하며 세계 최대 규모로 개최되는 제약·바이오 전시회다. 올해는 세계 166개국, 2400곳 이상의 제약·바이오 기업들에서 6만2000명 이상의 관계자들이 참석할 것으로 예상된다.

이번 행사에서 단독 부스를 운영하는 한미약품은 로수젯과 아모잘탄, 에소메졸 등 자체 개발 블록버스터 제품을 선보이며, 한미의 성장

동력인 차세대 개량·복합신약 분야에서 글로벌 커뮤니케이션이 활발히 이뤄질 전망이다. 전 세계적인 열풍이 불고 있는 비만대사와 항암, 희귀질환 분야에서 가동 중인 30여개의 혁신신약 파이프라인 역시 소개한다.

한미약품은 자체 개발한 호중구감소증 치료 바이오신약 '롤론티스'를 앞세워 글로벌 시장 경쟁력 홍보에 나선다. 롤론티스는 한국의 33번째 신약이자, 한국 제약기업이 항암 분야에서 바이오신약으로 미국 식품의약국(FDA) 승인을 획득한 첫 번째 제품이다. 2022년 미국 시장(현지 제품명 '롤베돈')에 출시된 이후 우수한 효능과 안전성을 기반으로 매 분기 200억원대 매출을 기록하며 미국 시장 누적 매출은 2000억원을 돌파했다.

롤론티스의 성공으로 한미그룹의 글로벌 바이오의약품 생산기지인 '평택 바이오플랜트'의 의약품 제조 역량도 동시에 주목받고 있다. 한미 바이오플랜트는 미국 시장에서 판매되는 롤베돈 원액을 생산해 현지에 공급하고 있다. 미국 FDA 승인 등을 통해 가장 최신 규정인 cGMP에 부합하는 의약품 제조 및 품질관리 시스템을 갖추고 있다.

이와 함께 첨단 대형 제조설비(최대 2만 5000ℓ 규모 배양기)와 이를 운영할 수 있는 전문화된 인력 및 시스템 등을 알리며 위탁개발생산(CDMO 수주 활동도 펼칠 계획이다. 동물세포 배양 기반의 설비를 갖춘 국내 주요 CDMO 회사들과는 달리 한미 바이오플랜트는 미생물 배양을 이용하는 제조설비를 갖추고 있어, 이 같은 방식으로 만드는 바이오의약품을 빠르고 경제적으로 대량 생산할 수 있는 점이 차별점이다.





한미약품 관계자는 "독자 개발한 혁신 제품과 현지 맞춤형 전략을 앞세워 글로벌 헬스케어 시장에서 비즈니스 영역을 확장하는 한편, 글로벌 스탠다드를 충족한 평택 바이오플랜트의 CDMO 비즈니스 역량을 잠재적 고객사들에 적극적으로 홍보할 계획"이라고 말했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

