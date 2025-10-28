무보, IDB 인베스트와 韓기업 중남미 진출 지원 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

프로젝트 정보 공유 및 네트워크 활용을 통한 중남미 시장 활로 개척

인프라·자원개발·에너지 분야 프로젝트 공동 발굴 추진

한국무역보험공사가 한국 기업의 중남미 인프라·에너지 시장 진출을 지원하기 위해 미주개발은행그룹의 자회사인 IDB 인베스트와 함께 활로개척에 나서기로 했다.

무보는 27일 서울 여의도 콘래드 호텔에서 IDB 인베스트와 '한국기업의 중남미 시장 진출 지원을 위한 업무협약'을 체결했다고 28일 밝혔다.

장영진 한국무역보험공사 사장(왼쪽)이 27일 서울 여의도 콘래드 호텔에서 IDB 인베스트와 업무협약을 체결한 후 기념 촬영을 하고 있다. 무보

무보 관계자는 "IDB 인베스트는 중남미 지역 개발을 지원하기 위해 설립된 국제개발금융기관으로, 지역 내 민간개발 프로젝트에 대한 금융 지원, 기술 자문 등에 강점을 지니고 있다"며 "이번 협약은 수출시장 다변화 필요성이 커지는 가운데 최근 중남미 지역의 에너지, 인프라 분야 투자 수요 증가에 따라 양 기관 간 금융 협력 기반을 강화하기 위해 마련됐다"고 설명했다.

이번 업무협약에는 ▲에너지·인프라 분야 중남미 프로젝트의 공동 발굴 ▲IDB 인베스트가 추진하는 한국 기업 참여 프로젝트에 대한 무역보험 지원 ▲프로젝트 정보 공유 등이 담겨 있다.

이번 협약으로 IDB 인베스트가 보유한 광범위한 프로젝트 정보와 금융 네트워크를 활용할 수 있게 돼 인프라·자원개발·에너지 분야를 중심으로 한국 기업의 중남미 시장 진출에 도움을 줄 수 있을 것으로 무보는 기대하고 있다. 특히 이번 협약을 계기로 양 기관은 파나마 메트로 3호선 건설 프로젝트를 공동 금융 지원할 예정이다.





장영진 무보험공사 사장은 "중남미는 대표적 글로벌 사우스 지역으로 풍부한 자원과 성장 잠재력을 갖춘 미래 유망 시장이자 에너지·인프라 등 협력의 거점 지역"이라며 "향후 IDB 인베스트와의 긴밀한 협력을 통해 우리 기업의 중남미 사업 참여 기회를 확대하고, 한국과 중남미 간 경제협력을 강화해 나가겠다"고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr

