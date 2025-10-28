새마을금고중앙회, 회장 선거 관련 입후보안내설명회 개최

중앙선거관리위원회 관리 아래 선거 진행
12월17일 투·개표 후 최종 당선자 결정
새마을금고중앙회는 28일 중앙선거관리위원회와 함께 서울 강남구 새마을금고중앙회 본부에서 12월 17일 치러지는 제20대 새마을금고중앙회장선거와 관련해 입후보안내설명회를 개최했다고 밝혔다.
이날 설명회에서는 입후보예정자 등을 대상으로 피선거권 및 (예비)후보자 등록신청, 선거절차, 선거운동방법 및 제한·금지행위에 관한 사항 등 선거 관련 사항에 대한 안내가 이뤄졌다.
예비후보자등록은 11월 4일부터 12월 1일까지 중앙선거관리위원회 위탁선거과에 직접 방문 또는 우편에 의한 서면제출을 통해 등록할 수 있다. 본 후보자등록 기간은 12월 2일부터 3일까지 2일간 진행된다.
예비후보자등록을 완료한 후보자는 전화·문자 등의 방법을 통해 선거운동을 할 수 있다.
한편, 이번 선거는 새마을금고법에 의거 중앙선거관리위원회에 위탁해 진행되며, 12월 17일 투·개표 절차를 거쳐 최종 당선자가 결정될 예정이다.
지금 뜨는 뉴스
새마을금고중앙회 관계자는 "중앙선거관리위원회의 엄정한 관리 아래 선거가 진행되는 만큼, 그 어느 때보다 공정하고 깨끗한 선거가 될 것으로 기대한다"고 말했다.
권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>