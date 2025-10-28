[2025국감]정동영 "평화적 두 국가론은 통일부 안"…'정부안 추진' 발언 정정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

28일 국회 외통위 국정감사서 기존 답변 정정

"북미정상회동 가능성 상당…장소는 판문점일 것"

정동영 통일부 장관은 28일 남북 '평화적 두 국가론'이 통일부 안으로 확정될 것이라고 밝혔다. '두 국가론'이 정부 입장으로 확정될 것이라는 2주 전 입장을 정정했다.

정 장관은 이날 국회 외교통일위원회 종합감사에서 '평화적 두 국가론'이 정부안인지 묻는 김준형 조국혁신당 의원의 질의에 "정부안으로 확정될 것이라는 말은 정정한다"며 "통일부 안으로 확정될 것이며 정부 내에서도 논의되고 있다"고 답했다.

정동영 통일부 장관이 28일 서울 여의도 국회에서 열린 외교통일위원회의 종합감사에서 북미회담 가능성 등에 대한 위원 질의에 답하고 있다. 오른쪽은 조현 외교부 장관. 연합뉴스

그는 "정확하게는 통일 지향의 '평화적 두 국가론'을 통일부가 확정하는 절차를 진행하고 있다"며 "통일부가 정부의 한 부처로서 지난 9월 국제학술회의에서 이 문제를 다뤘고, 또 각종 세미나와 베를린 글로벌코리아포럼 개최를 통해 이 문제를 다루고 계속 진행해 나가고 있다"고 설명했다.

앞서 정 장관은 지난 14일 통일부에 대한 외통위 국정감사에서 "'평화적 두 국가론'이 정부 입장으로 확정될 것"이라며 해당 사안을 논의하고 있다고 말한 바 있다. 당시 정 장관은 "남북기본협정을 '적대적 국가'나 '반국가 단체'와 체결할 수 있겠는가. 평화적인 두 국가를 제도화하는 것이 바로 통일의 문을 여는 것"이라며 평화 공존을 위한 방법론이 '평화적 두 국가론'이라는 취지로 말했다.

정 장관은 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 북미 정상이 깜짝 회동할 가능성에 대해선 "북이 나올 가능성은 상당히 있다"고 전망했다.

그는 "이제는 김정은 국무위원장의 결심이 남아있을 것인데 몇 가지 전략적 지점을 고민하고 있다고 본다"며 "오늘이나 내일 중에 김여정 당 부부장을 통해서 입장 표명이 있지 않을까 생각한다"고 했다.

북미정상회동 장소에 대해선 "북은 그동안 평양을 선호했으나 그렇게 되기 위해서는 실무접촉을 해야 하기 때문에 길고 험한 여정일 것"이라며 "이번에 깜짝 회동이 이뤄진다면 판문점일 것"이라고 내다봤다.





정 장관은 "북미 정상회담을 상정해 한미 간 논의된 것은 없는 것으로 안다"면서도 "일체의 대화가 없는 상황 속에서 북한 핵이 고도화되는 이 상황을 언제까지 방치할 것인가에 대해 북미회동이 이뤄진다면 대단한 전환점이 될 것"이라고 덧붙였다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr

