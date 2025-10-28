트럼프, 일본인 납북자 가족 면담 "할 수 있는 모든일 할 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

집권 1기 때도 납북자 가족 면담

피해자 가족 면담 요청에 트럼프 '신중'

김정은 의식한 듯

방일 중인 도널드 트럼프 미국 대통령이 28일 북한에 의한 일본인 납치 피해자 가족들과 면담했다고 교도통신 등 현지 언론이 보도했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 28일 일본 도쿄 모토아카사카 영빈관에서 납북된 일본인 피해자 가족들을 면담하고 있다. 로이터연합뉴스

트럼프 대통령은 이날 다카이치 사나에 일본 총리와 정상회담을 한 도쿄 모토아카사카의 영빈관에서 피해자 가족과 짧은 시간 면담했다. 다카이치 총리도 이 자리에 함께했다.

트럼프 대통령은 일본인 납북 피해자 문제에 대해 "항상 마음속에 있다"며 해결을 위해 할 수 있는 것을 할 것이란 뜻을 전했다.

그는 피해자 사진을 든 가족들에게 "아름다운 얼굴을 모두 기억한다"며 "미국은 끝까지 그들과 함께할 것"이라고도 했다.

이날 면담에는 일본인 납북 피해자를 상징하는 인물인 요코타 메구미의 모친인 요코타 사키에 등 피해자 가족들이 자리했다. 앞서 트럼프 대통령은 집권 1기 시절인 2017년 11월과 2019년 5월 일본을 방문했을 때도 납북자 가족과 면담한 바 있다.





그는 이번 방일을 앞두고 일본 측의 피해자 가족 면담에 신중한 입장을 보인 것으로 전해졌다. 오는 29~30일 열리는 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 한국을 방문하는 동안, 김정은 북한 국무위원장과의 회담을 희망하는 트럼프 대통령이 불필요하게 북한을 자극하지 않으려는 판단이 깔린 것으로 보인다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

