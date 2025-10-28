대동애그테크, 150억원 투자 유치…AI 농업 사업화 가속

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정밀농업·스마트파밍 등 핵심 사업에 투자금 집중 투입

스마트팜 운영도 참여

대동애그테크는 설립 3년 만에 150억원 규모의 투자를 유치했다고 28일 밝혔다. 이번 투자에는 한국산업은행과 스마일게이트인베스트먼트가 참여했다. 두 기관은 대동그룹이 농기계와 농업 로봇 등 하드웨어부터, 인공지능(AI)·자율주행 소프트웨어까지 수직 계열화로 뛰어난 AI 농업 경쟁력을 갖추고 있다는 점을 높이 평가해 투자를 결정한 것으로 알려졌다.

대동애그테크는 2022년 설립 이후 차량 원격진단, 영농일지 자동 기록, AI 조기재해 알림 등 대동그룹의 농업 분야 커넥티드 솔루션을 상용화하며 입지를 다져왔다. 특히 내년 출시 예정인 AI 트랙터 개발을 위해 지난 3년간 과수원과 밭 사진 약 50만 장, 주행 영상 약 300만 건을 수집하고, 머신러닝 운영 자동화 체계(MLOps)를 구축했다. 또한 스마트 콤바인을 활용한 구역별 및 필지별 수확량 분석 서비스를 구현했으며, 대형 언어 모델(LLM) 기반 농업 챗봇 'AI 대동이'도 선보였다.

대동애그테크는 이번 투자금을 핵심 사업인 커넥티드 솔루션, 정밀농업, 스마트파밍 등 AI 농업 기술 개발에 집중 투입할 예정이다. 아울러 온실 생육 솔루션 고도화를 위해 스마트팜 운영에도 직접 참여, 더 많은 농장 운영 데이터를 확보하고 기술 현장 실증을 강화할 방침이다.





원유현 대동애그테크 대표는 "이번 투자를 계기로 대동애그테크가 농업의 혁신을 선도하는 기술 기업으로 한 단계 도약할 것으로 기대한다"며 "앞으로도 지속 가능한 성장, 국내외 시장에서 경쟁력을 갖춘 미래형 농업 플랫폼 구축에 최선을 다할 것"이라고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

