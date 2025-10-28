곡성 생막걸리, 美 맨해튼 시민 입맛 사로잡는다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

농업법인 시향가, 세계 주류시장 진출

"지역대표 농산물 부가가치 제고 모델"

양숙희 시향가㈜ 대표(사진 왼쪽)와 심성철 뉴욕 미슐랭 셰프가 수출 업무협약을 체결하고 있다. 곡성군 제공

전남 곡성군(군수 조상래)은 삼기면에 있는 농업회사법인 '시향가㈜'(대표 양숙희)가 미국 뉴욕 맨해튼에 생막걸리를 직접 수출하며 곡성 주류 세계화를 본격화하고 있다고 28일 밝혔다.

시향가는 지역대표 농특산물인 토란·딸기·체리·멜론·곡성쌀 등을 원료로 막걸리와 증류주, 약주 등을 생산하는 프리미엄 주조기업이다.

지난해부터 미국 시장 진출을 위해 꾸준히 준비해온 시향가는 FTA 및 FDA 인증을 완료하고, 한국 전통주가 해외에서도 인정받을 수 있도록 품질 관리에 최선을 다했다. 그 결과 미국 현지법인과 달러화 계약을 체결했으며, 뉴욕 미슐랭 스타셰프 심성철 셰프가 운영하는 레스토랑에 제품이 납품될 예정이다.

이번 수출은 곡성 전통주가 세계 미식 무대에 오르는 첫 발걸음으로 주목받고 있다. 특히 전남 지역 최초로 양조장이 직접 수출입을 수행한 사례로, 현지 유통업체를 거치지 않고 자사 주도로 해외 시장에 진출했다는 점에서 의미가 크다. 시향가는 28일 첫 선적을 마쳤으며, 향후 미국 동부권을 중심으로 유통망을 확장해 나갈 계획이다.

군 관계자는 "곡성 전통주 양조장이 직접 수출을 추진한 것은 매우 뜻깊은 일이다"며 "지역 농산물의 부가가치를 높이고, 전통주 산업의 세계화를 이끈 모범적인 사례다"고 말했다.

시향가는 곡성 쌀과 물을 사용해 술을 빚으며, 지역 농업과 상생하는 '곡성형 가치 모델'을 구축해 왔다. 이번 수출은 단순한 기업의 해외진출을 넘어 지역 농산물이 세계 시장으로 향하는 지속 가능한 상생 모델로 평가된다.





한편, 시향가는 수출 성과와 함께 국내 소비자를 위한 신제품 '시향가 약주'도 출시했다. 이 제품은 곡성 특산물 토란을 주원료로 한 약주로, 부드럽고 은은한 단맛이 특징이다. 추석을 앞두고 선보인 '시향가 약주'는 곡성몰과 전통주 전문 온라인 플랫폼을 통해 판매될 예정이며, 지역 농산물을 활용한 고부가가치 상품으로 관심을 끌고 있다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

