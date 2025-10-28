이개호, 민생 현안 청취 행보…"정책에 반영"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국감 공백일 '현장으로'…지역화폐·돌봄현안 논의

이개호 더불어민주당 의원.

더불어민주당 이개호 의원(전남 담양·함평·영광·장성)이 지역 현안 해결을 위한 민생 행보를 이어가고 있다. 이 의원은 "지난 27일 전남지역 농협하나로마트 점장들과 지역아동센터 종사자들을 차례로 만나 현장의 어려움을 청취하고 개선 방안을 모색했다"고 28일 밝혔다.

이 의원은 먼저 하나로마트 점장들과의 간담회에서 지역사랑상품권 및 민생회복지원금 사용 제한에 대한 불편사항을 들었다. 현재 면단위 하나로마트에서는 사용이 가능한 지역화폐가 읍단위 하나로마트에서는 사용이 제한돼 조합원과 지역 주민들이 불편을 겪고 있다는 지적이 제기됐다.

이와 관련, 이 의원은 "지역화폐는 골목상권 활성화와 지역경제 선순환을 위한 제도인 만큼 주민들이 실질적으로 이용할 수 있어야 정책효과가 극대화된다"고 강조했다. 그러면서 "이 사안은 법 개정 없이도 행정안전부 지침 변경으로 즉시 개선이 가능하다"며 "전남을 비롯한 농촌지역 국회의원들과 연대해 행안부에 적극적인 개선을 요청하겠다"고 밝혔다.

이 의원은 지역아동센터 종사자들과 만나 열악한 처우와 인력난 문제에 대한 목소리를 경청했다. 종사자들은 호봉제 미적용, 낮은 임금, 부족한 근속 인센티브 등 구조적 문제를 지적하며, 안정적인 돌봄 환경을 위해 인건비 기준 상향과 합리적인 처우개선이 시급하다고 호소했다.

이 의원은 종사자들의 고충에 깊이 공감하며, "종사자들의 처우가 안정돼야 아이들에 대한 양질의 돌봄이 가능하다"고 말했다. 이어 "인건비 가이드라인 100% 반영과 처우개선 수당 확대, 돌봄기관 간 급여 형평성 확보 등 실질적 개선안을 마련하는 데 전남도와 기초지자체, 중앙정부와 긴밀히 협력하겠다"고 약속했다.





한편 이 의원은 "국정감사 일정이 없는 날에는 민생 현장을 찾아 주민들의 생생한 목소리를 듣는 데 주력하고 있다"며 "현장에서 청취한 건의 내용과 제안 등을 국회 의정활동 및 정부 정책에 적극 반영하기 위해 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

