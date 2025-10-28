수원남부소방서, 28일 겨울철 앞두고 숙박시설 화재 안전점검

경기 수원남부소방서가 28일 소방청과 함께 숙박시설 현장 안전점검을 실시했다.
이번 점검은 겨울철을 앞두고 숙박시설에서 발생할 수 있는 화재 위험요인을 사전에 점검하고 대비하는 데 초점을 맞춰 진행됐다.
수원남부소방서와 소방청 관계자들은 수원 인계동 숙박시설을 방문해 화재 안전 소통 시간을 가지며 관계인 의견 청취와 화재예방수칙을 당부하고, 숙박시설 내 화재취약장소와 소방시설 등을 확인했다.
고영주 수원남부소방서장은 "숙박시설은 불특정 다수가 이용하는 시설인 만큼 작은 부주의가 대형 인명 피해로 이어질 수 있다"며 "지역 내 숙박시설에 대해 지속적으로 자율 안전관리와 정기점검 참여를 독려하겠다"고 말했다.
한편 수원남부소방서는 지난해 11월부터 올해 2월까지 '숙박시설 내 완강기 상시 걸어두기'와 '휴대용비상조명등 활용 비상구 네비게이션' 등을 추진했다.
