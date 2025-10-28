러 석유기업 루코일, '서방 제재'에 해외자산 매각 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

美 제재기관 면허하에 매각

미국과 유럽의 제재 대상이 된 러시아의 대형 석유기업 루코일이 해외자산을 매각한다고 밝혔다.

로이터연합뉴스

AD

블룸버그통신 등에 따르면 러시아에서 두 번째로 큰 석유기업인 루코일은 27일(현지시간) 성명을 내고 해외자산 매각을 추진한다고 밝혔다.

루코일의 이번 조치는 2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공 후 러시아 기업이 서방 제재에 대응해 내놓은 조치 중 가장 중대한 것으로 평가된다. 루코일은 이번 해외자산 매각이 "몇 개 국가들이 제재 조치를 도입한 데 따른 결정"이라며 "자산 매각은 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)의 정리 면허에 따라 진행된다"고 설명했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 러·우 전쟁 휴전을 압박하기 위해 지난 22일 러시아의 대표 석유기업인 루코일, 로스네프트 및 그 자회사들을 제재 대상으로 지정했다. 유럽연합(EU)과 영국도 이들 기업을 포함해 러시아 석유·가스 수익을 겨냥한 전방위적 제재 카드를 꺼낸 상태다.

루코일이 언급한 OFAC는 미 재무부 산하에 있는 경제 제재 관리 기관이다. OFAC는 미국이 제재를 결정한 이후 루코일이 일정 기간 자산 매각 등 사업을 정리할 수 있도록 하는 면허를 발급한 것으로 보인다.





AD

루코일의 석유 생산량은 전 세계의 2% 수준이며 해외에서 보유한 가장 큰 자산은 이라크에 있는 웨스트 쿠르나2 유전이다. 루코일은 이 유전 지분의 75%를 갖고 있다. 불가리아에 있는 네프토힘 부르가스 정유소와 루마니아의 메트로텔 정유소도 루코일의 주요 자산이다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>