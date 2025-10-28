신한금융, 3분기까지 순이익 4조4609억…연간 기준 5조 눈 앞

3분기 순익 1조4235억…누적 4조4609억

가계대출 규제에도 대출 자산 확대

신한금융그룹이 올해 들어 3분기까지 4조4609억원의 순이익을 내며 사상 최대 실적을 썼다. 금리인하기에 가계대출 규제까지 겹치며 영업 환경이 악화됐음에도 대출 자산이 늘면서 이자이익을 방어했다. 증시 호황으로 증권 수탁 등 수수료이익도 확대되며 연간 기준 사상 첫 '5조 클럽' 달성을 눈앞에 뒀다.

신한금융은 28일 공시를 통해 올해 3분기 누적 당기순이익은 4조4609억원으로 전년 동기 대비 10.3% 증가했다고 밝혔다. 3분기 누적 기준 역대 최대 규모다.

천상영 신한금융 재무부문 부사장은 "대외적으로 어려운 영업환경 속에서도 균형 잡힌 성장과 수수료이익 확대, 비용 관리를 통해 안정적인 이익 창출력을 유지한 결과"라고 설명했다. 다만 그는 "4분기에는 마진 하락 압력과 가계대출 성장 둔화로 이자이익 확대가 제한적일 것"이라고 내다봤다.

3분기 누적 이자이익은 8조6664억원으로 전년 동기 대비 2.0% 늘었다. 금리 인하 영향으로 그룹 순이자마진(NIM)이 지난해 3분기 1.95%에서 올해 3분기 1.90%로 하락했으나 누적 대출자산이 확대되면서 이자이익이 증가했다. 비이자이익은 수수료이익과 유가증권 관련 손익이 늘면서 누적 기준 3조1692억원으로, 4.9% 늘었다. 영업외이익은 3분기 누적 기준 1152억원으로 집계됐다. 지난해 1분기 발생했던 홍콩H지수 주가연계증권(ELS) 손실 관련 충당부채 적립, 3분기 지분법 평가손실 등 일회성 비용이 소멸하면서 전년 동기 대비 4786억원 증가했다.

3분기 당기순이익은 1조4235억원으로, 전년동기 대비 9.8% 늘었다. 분기 기준 역대 최대 규모인 직전 2분기(1조5491억원)보다는 8.1% 줄었다. 이자이익은 2조9476억원으로 전 분기 대비 2.9% 증가했다. 천 부사장은 "효율적인 자산부채관리(ALM)를 통한 마진 방어 영향"이라고 설명했다. 그룹의 순이자마진(NIM)은 지난 2분기 1.89%에서 1.90%로 상승했다. 이에 더해 금리부자산이 전 분기 대비 3.2% 늘면서 이자이익이 확대됐다. 비이자이익은 9649억원으로 전 분기 대비 23.7% 감소했다. 증권수탁·투자금융 등 자본시장 관련 수수료이익이 신용카드 수수료이익 감소분을 상쇄하며 수수료이익은 소폭 늘었으나, 유가증권 관련 손익이 감소한 영향이다. 3분기 대손충당금 전입액은 4396억원으로 전 분기 대비 30.1% 감소했다.

글로벌 손익은 올해 3분기 2188억원으로, 전 분기 대비 0.5% 감소했다. 누적으로는 6503억원으로, 1년 전 같은 기간보다 12.4% 늘었다. 국가별로는 누적 기준 베트남에서 2054억원, 일본 1370억원, 카자흐스탄 678억원 순이었다.

계열사별로는 신한은행의 3분기 누적 당기순이익이 3조3561억원으로 1년 전보다 8.2% 늘었다. 3분기만 떼놓고 보면 1조892억원을 벌어, 전 분기 대비 4.3% 줄었으나 역대 3분기 실적 중 최대 규모를 기록했다. 이자이익이 견조하게 유지되고 투자금융수수료와 펀드·방카판매수수료 등 수수료이익이 늘었으나 유가증권 관련 이익은 감소했다. 올해 9월 말 원화대출금은 전년 말 대비 3.5% 늘었다. 기업대출은 대기업과 중소기업 대출규모가 고르게 늘며, 전년 말 대비 2.3% 증가했다. 가계대출은 정책대출(28.5%) 중심으로 5.1% 증가했다. 은행 자체대출은 1.6% 늘었다. NIM은 금리인하기에도 불구하고 2분기 1.55%에서 1.56%로 상승했다.

신한카드의 3분기 누적 당기순이익은 3804억원으로 전년 동기 대비 31.2% 감소했다. 가맹점 수수료 인하, 조달 및 대손비용 증가와 희망퇴직 비용이 발생한 영향이다. 3분기만 떼놓고 보면 1338억원으로, 건전성 개선 효과에 따라 전 분기 대비 20.6% 늘었다. 신한투자증권의 3분기 당기순이익은 1005억원으로 전 분기 대비 33.5% 감소했고, 누적 기준으로는 3594억원으로 1년 전보다 44.4% 증가했다. 신한라이프는 3분기 1702억원으로 전 분기 대비 5.0% 감소했고, 누적 기준으로는 5145억원으로 집계됐다. 반면 신한캐피탈은 이자자산 감소 등에 따른 이자수익, 유가증권 관련 수익이 줄면서 3분기 누적 당기순이익(920억원)은 전년 동기 대비 39.7% 줄었다.

신한금융의 9월말 기준 보통주자본(CET1) 비율은 13.56%, BIS자기자본비율은 16.10%를 기록했다. 신한금융은 이날 이사회 결의를 통해 570원의 주당 배당금과 2000억원 규모의 자사주 소각계획을 발표했다.





신한금융은 4분기 어려운 영업환경이 예상되지만, 생산적 분야에 대한 자금 공급을 충실히 이행하고, 비은행 및 비이자부분의 성장을 통해 균형잡힌 이익 성장을 지속하겠다고 밝혔다. 천 부사장은 "현재 한국 금융산업은 담보·부동산·가계대출에 비중이 쏠려 있어 한국경제의 재도약과 실물경제의 지속가능한 성장을 위한 금융의 구조적 전환이 필요한 시점"이라며 "기업금융 중심의 자원 배분 확대 기조를 이어가며, 적재적소의 자금 공급과 효율적인 리스크 관리 역량을 통해 산업 전환을 촉진하는 금융의 본연적 역할을 선도적으로 수행해나가겠다"고 강조했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

