경찰, GIST 직원 6명 입건…채용 조작·법카 유용

광주과학기술원(GIST) 산하 연구소에서 연구직 채용 서류를 조작하고 법인카드를 사적으로 사용한 전·현직 직원들이 경찰 수사를 받고 있다.

광주 북부경찰서.

광주 북부경찰서는 28일 업무상 배임, 사기, 위계에 의한 공무 방해 등 혐의로 한국문화기술연구소 현직 직원 3명과 전직 직원 3명 등 6명을 불구속 입건해 조사 중이라고 밝혔다.

현직 3명과 전직 1명 등 4명은 연구직 근로자 2명을 채용하는 서류 심사에서 고득점자 2명을 합격시켜야 함에도 3순위 지원자를 합격시킨 혐의를 받고 있다. 이들은 서류 심사 점수를 조작해 특정 지원자를 채용한 것으로 조사됐다.





또 다른 전직 직원 2명은 2022년 11월부터 최근까지 28차례에 걸쳐 법인카드를 사적으로 사용하거나 청각장애인 대상 물품 사용료 등을 가로채는 등 약 1,100만원을 편취한 혐의를 받고 있다.





