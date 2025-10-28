광주시, 정무특보에 이춘문 전 평생교육원장 임명

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

의정·행정·시민운동 경험 정책전문가

"국회·시의회·시민사회 가교역할 기대"

강기정 광주시장이 28일 시청 접견실에서 이춘문 신임 정무특별보좌관에게 임명장을 수여하고 있다. 광주시 제공

광주시 정무특별보좌관에 이춘문 전 광주인재평생교육진흥원장이 임명됐다. 강기정 광주시장은 28일 시청 접견실에서 이춘문 신임 정무특별보좌관에게 임명장을 수여했다.

이 정무특보는 오랜 의정활동과 기관 운영 경험을 바탕으로 시장을 보좌해 국회, 광주시의회, 언론, 시민사회단체 등과 소통·협력 업무를 수행하며 시정의 정무적 기능을 지원할 예정이다.

이 정무특보는 1980년대 들불야학 강사로 활동하며 민주화운동에 참여해 지역사회와 민주주의 발전에 기여했다. 또 제2·4대 광주 서구의원과 제6대 광주시의원을 역임하고, 더불어민주당 광주시당 정책실장을 지내며 의정과 정당 활동을 폭넓게 경험했다.

최근까지 광주인재평생교육진흥원장을 맡아 평생교육 현장에서 학습도시 조성과 지역인재 육성에 힘써 교육 분야의 리더십을 인정받았다.





강기정 시장은 "이춘문 보좌관은 폭넓은 사회 경험과 인적 네트워크를 통해 시정 현안 해결과 시민 의견 반영에 중요한 역할을 할 것으로 기대한다"고 밝혔다.





