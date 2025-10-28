광주시민단체 "美, 부당 투자 요구…정부, 단호한 대응을"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경제주권 수호! NO 트럼프! 광주시민긴급행동이 28일 동구 5·18민주광장에서 시국선언 기자회견을 하고 있다. 광주시민긴급행동 제공

광주 시민단체가 한미정상회담을 앞두고 미국의 대규모 투자 요구에 대해 정부의 단호한 대응을 요구했다.

경제주권 수호! NO 트럼프! 광주시민긴급행동은 28일 동구 5·18민주광장에서 시국선언문을 내고 "한미정상회담에서 이재명 정부는 미국의 투자 요구에 서명하지 말고 당당하게 협상에 나서야 한다"며 "미국이 요구하는 투자금 500조원은 외화 보유액의 84%에 달하는 금액으로, 정상적인 문명국가에서는 이해하기 어려운 수준이다"고 밝혔다.

이들은 "미국과 관세 협상이 3개월 넘게 이어지고 있는 것은 미국의 요구가 협상이라기보다 강압적인 요구이기 때문이다"며 "투자처를 일방적으로 미국이 선정하고, 이익을 9:1로 하겠다는 주장도 그렇다. 한국을 속국처럼, 현금 지급기처럼 대하는 미국의 요구가 약탈이 아니면 무엇이란 말인가"라고 지적했다.

이어 "막대한 돈이 투자라는 명목으로 유출되면 우리 경제는 그야말로 '위기'에 빠질 수밖에 없다. 국민의 삶은 심각한 위협에 처할 것이다"며 "국내 투자 위축과 산업위기, 재정부담과 외환 보유 문제에 따른 국제신용 문제 등 연쇄 파장이 우리 경제를 재앙으로 빠트릴 것이다"고 설명했다.





아울러 "정부는 미국의 강압적 요구에 결코 물러서면 안 된다. 재앙 수준의 위기가 뻔히 예상되는데 시한에 쫓겨서도 안 된다"며 "국회는 국민을 대표해 정부의 협상 전반에 대해 철저히 검토·검증해 국민의 알 권리를 보장하고, 국민 의견을 민주적으로 수렴해 미국의 강탈 행위에 당당히 맞서야 한다"고 덧붙였다.





